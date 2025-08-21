La Unión Europea reitera a Israel que se opone a la invasión de Franja de Gaza.

Otra vez, la Unión Europea le repite a Israel su rechazo a los planes de tomar la ciudad de Gaza y arrasar con la soberanía de Palestina.

La Unión Europea ha reiterado este jueves su rechazo a los planes de Israel de tomar la ciudad de Gaza, ante los preparativos del Ejército israelí, afirmando que tiene en su mano un abanico de opciones incluyendo sanciones para responder a la nueva ofensiva contra el territorio palestino.

"En lo que respecta a los planes de Netanyahu, nuestra postura es clara y la hemos reiterado en términos de que la UE rechaza cualquier intento de cambios territoriales o demográficos en la Franja de Gaza", ha asegurado la portavoz de Exteriores de la Unión Europea, Anitta Hipper, en declaraciones en rueda de prensa desde Bruselas.

En este sentido, la diplomacia europea ha recalcado que Hamás no debe tener "en absoluto" ningún papel en el futuro gobierno y la seguridad de Gaza.

La Unión Europea también se opone a los asentamientos Igualmente, sobre los planes de extender los asentamientos en Cisjordania ha indicado que "daña la solución de dos Estados y supone una quiebra del Derecho Internacional", recordando la posición consolidada de los 27.

Tres israelíes murieron por el ataque a tiros en la frontera entre Cisjordania ocupada y Jordania Foto: EFE Israel quiere ocupar parte de Palestina y la Unión Europea se opone. Foto: Efe EFE Respecto a la forma en la que la Unión Europea puede ejercer influencia sobre unos planes que ha pedido a Israel que reconsidere, Hipper ha indicado que la diplomacia "es siempre el vehículo". "No es la única medida que tenemos, pero es absolutamente fundamental que mantengamos un contacto constante con las autoridades israelíes a través de la diplomacia", ha explicado.