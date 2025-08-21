El ejército de Israel anuncia el inicio su asalto a la Ciudad de Gaza tras movilizar a 60.000 reservistas

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que ya emprendieron las "acciones preliminares" para tomar el control de la ciudad más grande del territorio palestino.

El ejército de Israel informó este miércoles que inició las "acciones preliminares" de una ofensiva terrestre que tiene como objetivo tomar y ocupar toda la Ciudad de Gaza.

Un portavoz militar afirmó que, además de que ya controlan los alrededores de la urbe más grande del territorio palestino, sus tropas ya estaban operando en las zonas de Zeitoun y Jabalia para sentar las bases de la ofensiva.

El plan fue aprobado el martes por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, y será sometido a la ratificación del gabinete de seguridad a finales de esta semana.

Para la ofensiva, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han convocado a unos 60.000 reservistas para que se presenten a inicios de septiembre con el fin de liberar al personal en servicio activo para la operación.