Presenta:

Mundo

|

Gaza

El ejército de Israel anuncia el inicio su asalto a la Ciudad de Gaza tras movilizar a 60.000 reservistas

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que ya emprendieron las "acciones preliminares" para tomar el control de la ciudad más grande del territorio palestino.

BBC Mundo

Un bombardeo israelí este miércoles en la ciudad de Jabalia, situada al norte de Ciudad de Gaza.
Un bombardeo israelí este miércoles en la ciudad de Jabalia, situada al norte de Ciudad de Gaza. Getty Images
Israel ha dicho que tomará el control de la Ciudad de Gaza.
Israel ha dicho que tomará el control de la Ciudad de Gaza. Getty Images

El ejército de Israel informó este miércoles que inició las "acciones preliminares" de una ofensiva terrestre que tiene como objetivo tomar y ocupar toda la Ciudad de Gaza.

Un portavoz militar afirmó que, además de que ya controlan los alrededores de la urbe más grande del territorio palestino, sus tropas ya estaban operando en las zonas de Zeitoun y Jabalia para sentar las bases de la ofensiva.

Te podría interesar

El plan fue aprobado el martes por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, y será sometido a la ratificación del gabinete de seguridad a finales de esta semana.

Para la ofensiva, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han convocado a unos 60.000 reservistas para que se presenten a inicios de septiembre con el fin de liberar al personal en servicio activo para la operación.

Se espera que cientos de miles de palestinos de la Ciudad de Gaza reciban la orden de evacuar y dirigirse a los refugios del sur del territorio palestino.

Gazatíes entre escombros en la ciudad de Gaza
Getty Images
Israel ha dicho que tomará el control de la Ciudad de Gaza.
Línea gris
BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC

Archivado en

Te recomendamos