El duro precio que pagará Estados Unidos y el mundo si la guerra con Irán continúa

Estados Unidos y la Administración Donald Trump se preparan para un complicado escenario en el que el precio del petróleo trepe hasta los 200 dólares.

El precio del petróleo en alza haría caer la economía de Estados Unidos y Europa. Foto Efe

Estados Unidos, al iniciar unilateralmente e instigado por Israel una guerra contra Irán, no sopesó las consecuencias económicas que la contienda podría llevar a su nación y al resto de Occidente. Ahora, el crecimiento de la inflación y el freno económico son tan reales como las bombas.

De esta manera, la gestión del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, estudia el alcance que acarrearía para la economía estadounidense una alza de los precios del petróleo hasta los 200 dólares por barril, según ha publicado la agencia Bloomberg.

Según revela la agencia desde Estados Unidos, los movimientos ejecutivos buscan garantizar que el país pueda salir adelante ante los posibles escenarios de una guerra larga contra Irán y sus consecuencias.

Donald Trump presidente de los Estados Unidos 10 Donald Trump sabe que una guerra larga con Irán hará muy mal a Estados Unidos. Foto Efe EFE Estados Unidos y el petróleo Bloomberg considera que un precio del petróleo de 200 dólares, acarrearía "un golpe tremendo para la economía del mundo".