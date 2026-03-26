El duro precio que pagará Estados Unidos y el mundo si la guerra con Irán continúa
Estados Unidos y la Administración Donald Trump se preparan para un complicado escenario en el que el precio del petróleo trepe hasta los 200 dólares.
Estados Unidos, al iniciar unilateralmente e instigado por Israel una guerra contra Irán, no sopesó las consecuencias económicas que la contienda podría llevar a su nación y al resto de Occidente. Ahora, el crecimiento de la inflación y el freno económico son tan reales como las bombas.
De esta manera, la gestión del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, estudia el alcance que acarrearía para la economía estadounidense una alza de los precios del petróleo hasta los 200 dólares por barril, según ha publicado la agencia Bloomberg.
Según revela la agencia desde Estados Unidos, los movimientos ejecutivos buscan garantizar que el país pueda salir adelante ante los posibles escenarios de una guerra larga contra Irán y sus consecuencias.
Estados Unidos y el petróleo
Bloomberg considera que un precio del petróleo de 200 dólares, acarrearía "un golpe tremendo para la economía del mundo".
Considera, además, que un precio del petróleo más bajo, rondando los 170 dólares por barril durante meses, también traerá un crecimiento de la inflación tanto en Estados Unidos como en el continente europeo y la economía se vería frenada.