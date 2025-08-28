Ofensiva de Israel: Gaza suma ya 315 muertos por hambre y 120 son niños

Aumentan a más de 315 los muertos por hambre en Gaza por la ofensiva de Israel, incluidos más de 120 niños. Otros quinientos mil niños, en serio riesgo vital.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han alertado este jueves de que más de 315 personas han muerto de hambre en el enclave a causa de la ofensiva de Israel y sus duras restricciones a la entrega de ayuda humanitaria a la población.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que hasta ahora se han confirmado 317 muertos por hambre, entre ellos 121 niños, una cifra que incluye cuatro fallecidos por esta causa durante las últimas 24 horas, incluidos dos niños.

Asimismo, el director del Departamento de Medicina Preventiva del Ministerio de Sanidad gazatí, Ayman abú Rahma, ha resaltado que "las vidas de más de 500.000 niños menores de cinco años están amenazadas directamente por la propagación de epidemias y enfermedades infecciosas en la Franja de Gaza", según ha informado el diario palestino 'Filastin'.

Gaza, devastación y epidemias Abú Rahma ha destacado que "la falta de bienes básicos y agua, el desplazamiento, las malas condiciones en las tiendas de campaña y la total destrucción del sistema y la infraestructura sanitaria han contribuido de forma significativa a la propagación de epidemias y enfermedades infecciosas".

"Cualquier nuevo desplazamiento ahondará este desastre sanitario y un mayor apiñamiento de los desplazados incrementará la propagación de epidemias", ha explicado, antes de incidir en que los dos grupos más vulnerables son "los niños menores de cinco años y los mayores de 60 años con enfermedades crónicas".