Gaza: Israel inicia "etapas iniciales" de su ofensiva a gran escala contra la ciudad

Israel pone en marcha las "etapas iniciales" de su ofensiva a gran escala contra la ciudad de Gaza. Según aseguran, se enfoca en los terroristas de Hamás.

El Ejército de Israel puso en marcha las "etapas iniciales" de su ofensiva a gran escala contra la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, después de anunciar el fin de la "pausa táctica" para la entrega de ayuda, que decretó como "una zona de combate peligrosa", en medio de sus planes para hacerse con el control de la zona.

"No estamos esperando. Hemos iniciado operaciones preliminares y las etapas iniciales del ataque contra la ciudad de Gaza", ha dicho el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, quien ha recalcado que las tropas israelíes "operan con gran intensidad en las afueras de la ciudad".

"Intensificaremos nuestros ataques y no dudaremos hasta que recuperemos a todos los secuestrados y Hamás sea desmantelado a nivel militar y gubernamental", ha apuntado en su cuenta en la red social X, donde ha manifestado que el grupo es "una organización derrotada que libra una guerra de guerrillas y que será también derrotada en este campo".

Israel tropas israelíes soldados.jpg Israel inicia la toma total de Franja de Gaza. Foto Efe EFE

Israel y su ofensiva en Gaza Así, Adrai ha hecho hincapié en que "las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continúan luchando en la Franja de Gaza y asestan duros golpes a Hamás y a organizaciones terroristas, en preparación para las próximas etapas de la guerra".