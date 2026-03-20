El duro mensaje de Turquía a Israel en medio de la guerra en Medio Oriente

El presidente de Turquía , el islamista Recep Tayyip Erdogan , acusó este viernes a Israel de "haber masacrado a cientos de miles de personas en Oriente Medio" y aseguró que no tiene dudas de que "pagará el precio" por los conflictos que ha provocado en Gaza e Irán .

"Oriente Medio está hirviendo y es sabido que el Israel sionista ha masacrado a cientos de miles de personas. Si dios lo permite, no me cabe la menor duda de que pagarán el precio de esto", aseguró tras el rezo de la Fiesta del Ayuno en una mezquita en Rize, su ciudad natal.

Erdogan ha sido muy crítico con Israel, un antiguo aliado, por sus ataques a la población civil en Gaza , que ha llegado a calificar de genocidio.

Hace dos días el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan , acusó a Israel de romper el alto el fuego cerrado el pasado octubre en Gaza.

A eso, dijo, se han añadido las operaciones aéreas contra el "vecino Irán", que afirmó han sido provocadas y organizadas por Israel.

Erdogan no mencionó a Estados Unidos en sus críticas.

Erdogan, el presidente turco es una voz disidente dentro de la OTAN. Foto: EFE Erdogan, el presidente de Turquía, país que integra la OTAN. Foto: Efe EFE

Tres misiles en cielo de Turquía

El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, recriminó ayer a Irán que haya atacado a países en la región y dijo que la "injusticia" que sufre con los bombardeos israelíes y estadounidenses no le da derecho a cometer otra injusticia.

Equipos de defensa de la OTAN, de la que Turquía es miembro, han derribado en el espacio aéreo turco tres misiles lanzados desde Irán desde que comenzaron los ataques de EE. UU. e Israel. Efe