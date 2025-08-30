El momento en que asesinan al expresidente del Parlamento ucraniano Andriy Parubiy

Andriy Parubiy, expresidente del Parlamento ucraniano y actual diputado, fue asesinado a tiros este sábado en Leópolis, en el oeste de Ucrania. El presidente Volodimir Zelensky confirmó la noticia y expresó sus condolencias a la familia y allegados de la víctima.

Un video difundido por medios locales muestra el momento en que Parubiy fue abordado por un individuo en la calle y recibido disparos que provocaron su muerte en el acto. La Policía de Lviv señaló que las fuerzas de seguridad “están investigando las circunstancias del asesinato de esta figura política y pública”.

El Ministerio del Interior, junto al fiscal general, confirmó que todos los recursos están destinados a identificar al asesino y esclarecer el crimen. “Se están empleando todas las fuerzas y medios necesarios en la búsqueda del responsable”, indicó Zelensky a través de la red social X.

Parubiy, nacido en 1971, había participado en movimientos proeuropeos clave de Ucrania, incluida la “Revolución Naranja” de 2004 y la protesta de Maidán en 2014, consolidándose como un referente político nacional.

El reporte policial detalló que el incidente ocurrió alrededor del mediodía en el distrito de Sykhiv, y que “la víctima falleció en el acto como consecuencia de las heridas recibidas”. Grupos de investigación de la Policía Nacional y el Servicio de Seguridad de Ucrania participan activamente en la investigación, junto a otros organismos pertinentes.

El asesinato se produce en un contexto de máxima tensión, mientras Zelensky alertaba sobre una nueva ofensiva rusa de gran envergadura en el sur del país. Según el mandatario, la concentración de tropas rusas en las cercanías de Pokrovsk asciende a unos 100.000 soldados, poniendo en riesgo a la población local.

La situación en la región de Dnipropetrovsk y Donetsk continúa complicada, con desplazamientos masivos de civiles y ataques con misiles y drones, como ocurrió en Zaporizhzhia, donde al menos una persona murió y más de 20 resultaron heridas.

Zelensky destacó que, pese a la amenaza de un nuevo ataque, Ucrania está preparada y continúa reforzando la seguridad en las zonas más conflictivas, mientras investiga el asesinato de Parubiy con la máxima prioridad.