Zelensky rechaza las propuestas para crear una zona de amortiguación para poner fin a la guerra en Ucrania

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, rechazó las propuestas para crearuna zona de amortiguación entre las fuerzas ucranianas y rusas como parte de un acuerdo de paz, alegando que no refleja la realidad de las guerras modernas.

"Solo quienes no comprenden el estado tecnológico de la guerra actual proponen una zona de amortiguación", declaró a la prensa el viernes.

Sus comentarios responden a un informe que sugiere que los líderes europeos estarían considerando una zona de amortiguación de 40 kilómetros, como parte de un alto el fuego o de un acuerdo a largo plazo.

La guerra en Ucrania se ha convertido en un conflicto impulsado por la tecnología de drones y Zelensky sugirió que ya existe una especie de zona de amortiguación debido a la amenaza de ataques con drones cerca del frente.

Las zonas de amortiguación pueden crear áreas desmilitarizadas entre países en guerra, como Corea del Norte y Corea del Sur, y fronteras físicas como el Telón de Acero, que separó a la Unión Soviética de Occidente tras la Segunda Guerra Mundial.

Según un informe del portal estadounidense Politico, diplomáticos europeos afirmaron que la propuesta consistía en bloquear una franja de tierra en Ucrania entre ambas fuerzas.

Sin embargo, Zelensky afirmó que ya existía una zona a ambos lados de la línea del frente en la que la artillería pesada no podía operar debido al riesgo de disparos de drones.

Getty Images Cuerpos de rescate retiran el cuerpo de una víctima tras un bombardeo ruso en Kyiv el jueves 28 de agosto.

"Hoy en día, nuestras armas pesadas se encuentran a más de 10 kilómetros de distancia entre sí, porque todo es atacado por drones", declaró.

"Esta zona de amortiguación —yo la llamo 'zona muerta', algunos la llaman 'zona gris'— ya existe".

Un acuerdo de este tipo también podría implicar que Ucrania ceda parte del territorio dentro de la zona, un escenario que Zelensky también rechazó.

"Si Rusia quiere distanciarse más de nosotros, puede retirarse a las profundidades de los territorios temporalmente ocupados de Ucrania".

Añadió que Rusia no estaba preparada para la diplomacia, sino que buscaba maneras de posponer el fin de la guerra.

Esperanzas remotas

La ofensiva diplomática liderada por Estados Unidos para poner fin a la guerra a gran escala de Rusia parece estar perdiendo impulso.

Una reunión de alto nivel la semana pasada entre el presidente estadounidense, Donald Trump, Zelensky y líderes europeos generó esperanzas de una posible cumbre entre el mandatario ucraniano y el ruso Vladimir Putin.

Pero ahora parecen cada vez más remotas. El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó que "obviamente" no habría una reunión y que Putin parecía "reacio" a participar.

Rusia disparó 629 drones y misiles contra Kyiv en la madrugada del jueves, que causaron la muerte de 23 personas, en uno de los mayores ataques aéreos de la guerra hasta la fecha, que ha provocado la indignación de los líderes europeos.

Dos misiles cayeron cerca de las oficinas de la Unión Europea (UE) en el centro de Kyiv.

Tras las conversaciones en la ciudad francesa de Toulon, Merz y el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmaron que aumentarían la presión sobre Rusia debido al escaso interés de Putin en poner fin a la guerra.

Macron afirmó que si Putin no cumplía con el plazo del lunes para aceptar las conversaciones, "demostraría una vez más que ha engañado al presidente Trump".

Merz sugirió que la guerra podría durar "muchos meses más".

La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, condenó "los continuos ataques de Rusia contra civiles e infraestructuras civiles, que constituyen una escalada deliberada y socavan los esfuerzos por la paz".

Getty Images Zelensky se reunió con Trump y varios líderes de la UE en Washington.

El bloqueo de Rusia

El viernes, el jefe de gabinete de Zelensky, Andriy Yermak, conversó sobre las medidas de paz de Estados Unidos con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, así como con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el vicepresidente, J.D. Vance.

Yermak declaró tras su reunión en Nueva York que, si bien Ucrania acogió con satisfacción todas las iniciativas de paz presentadas por Estados Unidos, "desafortunadamente Rusia las está bloqueando todas".

Los líderes europeos están trabajando para proporcionar garantías de seguridad a Ucrania si se logra un acuerdo con Rusia.

Kaja Kallas afirmó que los ministros de defensa de la UE acordaron el viernes que debían ser "sólidos y creíbles", mientras que Zelensky afirmó que esperaba que las conversaciones continuaran la próxima semana sobre compromisos similares a los de la OTAN que brindarían protección a Ucrania.

Sin embargo, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, calificó las últimas propuestas occidentales de "parciales" y destinadas a contener a Rusia.

"Las garantías de seguridad deben basarse en el logro de un entendimiento común que tenga en cuenta los intereses de seguridad de Rusia", afirmó.

