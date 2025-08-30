Israel confirmó que en un ataque en Saná mató al primer ministro hutí de Yemen

El primer ministro Ahmad Ghaleb al-Rahwi murió tras un bombardeo de Israel en la capital de Yemen. Su adjunto asumirá como jefe de Gobierno.

Los hutíes del Yemen anunciaron este sábado que el primer ministro del grupo rebelde pro iraní que controla parte del país, Ahmed al-Rahawi, murió en un ataque aéreo israelí junto a varios de sus ministros.

El primer ministro del Gobierno hutí de Yemen, Ahmad Ghaleb al-Rahwi, murió junto a varios de sus ministros durante un bombardeo de Israel contra la capital, Saná, ocurrido el jueves pasado, según informó este sábado la agencia de noticias del grupo de hutíes. También se registraron múltiples heridos, aunque no se precisó la cifra exacta.

El Consejo Político Supremo de los hutíes, encabezado por Mahdi al-Mashat, confirmó la muerte de Al-Rahwi, quien había asumido el cargo hace menos de un año. Su adjunto, Mohamed Moftah, fue designado de inmediato para asumir las funciones de primer ministro.

Por su parte, el ejército israelí explicó que el objetivo del operativo eran altos mandos hutíes, entre ellos el jefe de gabinete y el ministro de Defensa, y aseguró que se trató de “una operación compleja” apoyada en labores de inteligencia y en la superioridad aérea.

Cómo murió el primer ministro de Yemen De acuerdo con el comunicado militar, los aviones de combate alcanzaron un complejo en Saná donde se encontraban reunidas figuras de relevancia del movimiento. Israel indicó que todavía continúa verificando el alcance de la ofensiva.

"Anunciamos el martirio el jueves del muyahidín Ahmed Ghaleb al-Rahawi, primer ministro del Gobierno de Cambio y Construcción, junto con varios de sus colegas ministros", señaló la presidencia hutí en un comunicado en redes recogido por la cadena Al Jazeera.