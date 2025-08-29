Israel asegura haber abatido al principal líder del Estado Islámico en Gaza

El ejército de Israel informó en las últimas horas que la semana pasada llevó a cabo un ataque aéreo en la Franja de Gaza en el que murió Muhammad Abd al-Aziz Abu Zubaida , considerado el máximo responsable del Estado Islámico ( EI ) en el enclave palestino.

De acuerdo con el comunicado de las Fuerzas de Defensa israelíes (FDI), Abu Zubaida ocupaba el cargo de jefe del Distrito Palestino del EI en Gaza , el puesto de mayor rango de la organización en el territorio.

Su rol incluía la definición de políticas, la planificación de operaciones y la coordinación de actividades del grupo en Cisjordania, Gaza y la península egipcia del Sinaí .

Las FDI señalaron que combatientes del EI participaron en enfrentamientos directos contra tropas israelíes en Gaza y acusaron al grupo de trasladar equipamiento militar y canalizar fondos desde Cisjordania hacia la Franja.

“El ejército continuará operando contra las organizaciones terroristas en la Franja de Gaza”, advirtieron las fuerzas armadas en su comunicado oficial.

Apenas hay registros de la presencia del EI en Gaza, más allá de algunos enfrentamientos, hace una década, de grupos salafistas afines contra las autoridades de Hamás en el enclave.

Según EFE, en junio pasado, el político opositor israelí Avigdor Liberman acusó al primer ministro, Benjamín Netanyahu, de estar suministrando armas a una milicia afiliada al EI para desestabilizar el control de Hamás sobre el territorio.

Netanyahu admitió después que Israel estaba suministrando armas a un grupo enfrentado a Hamás, aunque no aclaró si la milicia estaba o no afiliada al Estado Islámico.EFE