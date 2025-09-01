El video viral de Antonio de la Rúa: Shakira volvió a cantar esta canción

Antonio de la Rúa reapareció en un concierto de Shakira y su presencia desató una ola de rumores sobre una posible reconciliación. El momento se volvió viral gracias a un video en TikTok que mostró al argentino en el público mientras sonaba una canción cargada de historia personal.

El hecho ocurrió en uno de los shows de Shakira en el estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Allí, el exnovio de la artista fue captado junto a su hija Zulú mientras la cantante interpretaba Día de enero, tema que ella compuso durante la relación que ambos mantuvieron por más de una década.

La coincidencia no pasó desapercibida. Los seguidores de la colombiana recordaron que Shakira no incluía esa canción en sus presentaciones desde hacía 18 años. La decisión de traerla nuevamente a escena justo cuando Antonio estaba entre los asistentes generó especulaciones inmediatas y comentarios que se multiplicaron a gran velocidad.

El video viral superó los 2,8 millones de reproducciones en pocas horas. Entre los mensajes se destacaron aquellos que recordaban la historia que ambos compartieron y lo que significó Antonio De la Rúa en la vida personal y profesional de Shakira.

Días antes, ambos habían sido vistos en San Diego, en una cena junto a los hijos de la artista y Gerard Piqué. Esa salida alimentó la versión de un acercamiento que se intensificó con la presencia del abogado en el show. La combinación de episodios encendió el interés mediático de inmediato.