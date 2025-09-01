Shakira: qué dice la letra de la canción que la colombiana le hizo a Antonio de la Rúa
Cada vez toman más fuerza los rumores de reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa. El 30 de agosto el empresario asistió a su show en México.
El concierto de Shakira el pasado 30 de agosto en México no fue uno más. Contó con la presencia de su ex, Antonio de la Rúa y de su hija Zulu. Esto reavivó los rumores de una reconciliación entre ambos.
Shakira reviviendo el pasado
En un video que se volvió viral se ve al ex de Shakira escuchando cuando la cantante interpretó Día de enero y esto alimentó aún más los rumores de un acercamiento luego de más de dos décadas de estar separados.
La canción en cuestión tiene un gran protagonismo en la historia de De la Rúa y Shakira. Este tema fue compuesto por la cantante cuando estaba en pareja con el argentino y esa inclusión en el show de México no pasó desapercibido.
La letra de esa canción se relaciona con los años que compartieron juntos por eso los seguidores lo asocian como una posible reconciliación entre Shakira y De la Rúa.
Qué dice la letra
Te conocí un día de enero
con la luna en mi nariz
Y como ví que eras sincero
En tus ojos me perdí
Que torpe distracción
Y que dulce sensación
Y ahora que andamos por el mundo
Como Eneas y Benitin
Ya te encontre varios rasguños
Que te hicieron por ahí
Pero mi loco amor
Es tu mejor doctor
Voy a curarte el alma en duelo
Voy a dejarte como nuevo
Y todo va a pasar
Pronto verás el sol brillar
Tú más que nadie mereces ser feliz
Ya vas a ver como van sanando
Poco a poco tus heridas
Ya vas a ver como va
La misma vida a decantar la sal que sobra del mar
Y aunque hayas sido un extranjero
hasta en tu propio país
Si yo te digo ¿qué dices tu?
Tu aún dices ¿que decís?
Y lloras de emoción oyendo un bandoneón
Y aunque parezcas despistado con ese caminar pausado
Conozco la razón que hace doler tu corazón
Por eso quise hacerte esta canción
Ya vas a ver como van sanando
Poco a poco tus heridas
Ya vas a ver como va
La misma vida a decantar la sal que sobra del mar.
