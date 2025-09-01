Presenta:

Shakira: qué dice la letra de la canción que la colombiana le hizo a Antonio de la Rúa

Cada vez toman más fuerza los rumores de reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa. El 30 de agosto el empresario asistió a su show en México.

Crecen los rumores de reconciliación. Fuente: instagram.

El concierto de Shakira el pasado 30 de agosto en México no fue uno más. Contó con la presencia de su ex, Antonio de la Rúa y de su hija Zulu. Esto reavivó los rumores de una reconciliación entre ambos.

Antonio dela Rúa y Shakira se separaron hace más de 20 años. Foto: Quien

Shakira reviviendo el pasado

En un video que se volvió viral se ve al ex de Shakira escuchando cuando la cantante interpretó Día de enero y esto alimentó aún más los rumores de un acercamiento luego de más de dos décadas de estar separados.

La canción en cuestión tiene un gran protagonismo en la historia de De la Rúa y Shakira. Este tema fue compuesto por la cantante cuando estaba en pareja con el argentino y esa inclusión en el show de México no pasó desapercibido.

La letra de esa canción se relaciona con los años que compartieron juntos por eso los seguidores lo asocian como una posible reconciliación entre Shakira y De la Rúa.

Qué dice la letra

Te conocí un día de enero

con la luna en mi nariz

Y como ví que eras sincero

En tus ojos me perdí

Que torpe distracción

Y que dulce sensación

Y ahora que andamos por el mundo

Como Eneas y Benitin

Ya te encontre varios rasguños

Que te hicieron por ahí

Pero mi loco amor

Es tu mejor doctor

Voy a curarte el alma en duelo

Voy a dejarte como nuevo

Y todo va a pasar

Pronto verás el sol brillar

Tú más que nadie mereces ser feliz

Ya vas a ver como van sanando

Poco a poco tus heridas

Ya vas a ver como va

La misma vida a decantar la sal que sobra del mar

Y aunque hayas sido un extranjero

hasta en tu propio país

Si yo te digo ¿qué dices tu?

Tu aún dices ¿que decís?

Y lloras de emoción oyendo un bandoneón

Y aunque parezcas despistado con ese caminar pausado

Conozco la razón que hace doler tu corazón

Por eso quise hacerte esta canción

Ya vas a ver como van sanando

Poco a poco tus heridas

Ya vas a ver como va

La misma vida a decantar la sal que sobra del mar.

