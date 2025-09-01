Shakira: qué dice la letra de la canción que la colombiana le hizo a Antonio de la Rúa

Cada vez toman más fuerza los rumores de reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa. El 30 de agosto el empresario asistió a su show en México.

Crecen los rumores de reconciliación. Fuente: instagram.

El concierto de Shakira el pasado 30 de agosto en México no fue uno más. Contó con la presencia de su ex, Antonio de la Rúa y de su hija Zulu. Esto reavivó los rumores de una reconciliación entre ambos.

Antonio dela Rúa y Shakira Foto: Quien Antonio dela Rúa y Shakira se separaron hace más de 20 años. Foto: Quien

Shakira reviviendo el pasado En un video que se volvió viral se ve al ex de Shakira escuchando cuando la cantante interpretó Día de enero y esto alimentó aún más los rumores de un acercamiento luego de más de dos décadas de estar separados.

La canción en cuestión tiene un gran protagonismo en la historia de De la Rúa y Shakira. Este tema fue compuesto por la cantante cuando estaba en pareja con el argentino y esa inclusión en el show de México no pasó desapercibido.

La letra de esa canción se relaciona con los años que compartieron juntos por eso los seguidores lo asocian como una posible reconciliación entre Shakira y De la Rúa.