El video se volvió viral en las diferentes redes sociales y los fanáticos comenzaron con las especulaciones sobre una probable vuelta.

Antonio de la Rúa y Shakira vuelven a ser tema principal en los diferentes portales y redes sociales. Es que luego de que fueron vistos cenando juntos, él fue a presenciar el show que brindó en el estadio GNP de Ciudad de México y el clip se volvió viral en cuestión de minutos.

Este momento fue captado por una fanática de la artista colombiana, quien se encontraba grabando mientras Shakira cantaba "Días de Enero". Si bien De la Rúa quiso pasar desapercibido, claramente no pudo y los usuarios estallaron en redes y comenzaron a especular sobre una reconciliación.

En el video se puede ver cómo está sentado en su butaca y viendo atentamente la performance de su expareja. Adelante de él se observa a una chica que algunos fans estiman que sería su hija quien disfrutaba a pleno el espectáculo que brindó la artista.

Video: Antonio de la Rúa fue visto en el show de Shakira Antonio de la Rúa presenció el show de Shakira y crecen los rumores de reconciliación

"Esta canción es para esos amigos que están ahí, para siempre. No importa que pase, están ahí", expresó Shakira ante un recinto totalmente colmado y donde los fanáticos no dudaron en corear y filmar ese momento mágico que se vivió en el show.