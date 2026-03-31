A ocho meses del accidente náutico que le costó la vida a la hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca, la Justicia de Florida avanzó con una dura imputación.

El dolor sigue intacto, pero la investigación judicial acaba de dar un paso fundamental. A ocho meses del trágico accidente náutico en Miami en el que perdió la vida Mila Yankelevich, la nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, la Justicia estadounidense decidió avanzar con todo el peso de la ley contra el principal responsable de la embarcación.

La novedad se dio a conocer en LAM (América TV), donde el panelista Fefe Bongiorno detalló el radical cambio en la situación procesal del acusado. "Acusaron formalmente al capitán del barco, Yusiel López Insúa de 46 años, por homicidio culposo y podría tener una pena de hasta 10 años en prisión", reveló, marcando el inicio de una etapa definitoria para el caso.

Una cadena de negligencias Embed - Caso Mila Yankelevich: el capitán fue acusado de homicidio culposo y un dato lo complica: "Podría tener..." Para llegar a esta imputación formal, las autoridades de Florida reconstruyeron los segundos previos al impacto fatal y se encontraron con un escenario marcado por la imprudencia.

Según los datos de la causa, las condiciones de navegación no eran las adecuadas y las decisiones del capitán empeoraron el cuadro. En primer lugar, se comprobó que la vista de López Insúa estaba severamente obstruida por una grúa que formaba parte de la estructura de la embarcación. Ante este punto ciego, el protocolo exige contar con personal de apoyo; sin embargo, el capitán no había designado a nadie para vigilar el trayecto.

Pero el elemento que más agrava su situación penal surgió de la tecnología. Los peritos informáticos analizaron los dispositivos electrónicos a bordo y hallaron una prueba que podría ser determinante para una condena: "Se peritó el celular y parece que lo estaba usando en el momento del choque", sumó Bongiorno. Esta distracción fatal terminaría de confirmar la falta de atención al volante de la barcaza.