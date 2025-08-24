Shakira brilló en Los Cabos con un look de bikini metálico rosa: mirá las fotos

Shakira combinó relax y estilo en sus días de descanso frente al mar. No te pierdas los detalles y fotos en la nota.

Shakira llegó a México con la energía que siempre la caracteriza, dispuesta a llenar estadios con su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, pero en medio de la vorágine de shows y traslados decidió regalarse un rato de descanso frente al mar. La cantante eligió las playas de Los Cabos para desconectar del escenario, y fue allí donde apareció con un look playero de bikini metálico en rosa.

La parte superior del bikini, decorada con largos flecos brillantes, le dio un aire llamativo pero muy sofisticado, transformando un clásico look de playa en un atuendo memorable. El rosa metálico no solo resaltó el tono dorado de su piel, sino que además le dio ese sello de modernidad.

No es la primera vez que Shakira elige un diseño de este tipo. Durante el verano pasado ya había enamorado a sus seguidores con un bikini morado con detalles de flecos. Su amor por los colores intensos y los detalles llamativos se ve reflejado no solo en sus looks casuales, sino también y por supuesto en los atuendos de escenario que luce en la actual gira mundial.

Su paso por México no se limita a Los Cabos. La artista ya ha recorrido ciudades del norte como Hermosillo, Chihuahua y Torreón, donde fue recibida con ovaciones y una energía desbordante. Ahora, mientras se prepara para sus shows en Monterrey, Querétaro, Guadalajara y varias fechas en Ciudad de México, sus seguidores la acompañan también fuera del escenario, atentos a cada detalle.