Valentina Cervantes impone el look deportivo más canchero: las fotos

Mirá el conjunto deportivo de Valentina Cervantes que vas a querer copiar, y que tiene un diseño moderno y neutro que funciona en el gimnasio y en la calle.

Valentina Cervantes, cada vez más consolidada como referente de la moda deportiva, volvió a compartir unas fotos mostrando su look. La influencer, vinculada al mundo del fútbol por su relación con Enzo Fernández, ha sabido construir una identidad propia que combina la moda y el deporte.

En esta ocasión, Valentina apostó por un conjunto deportivo en black&white de la marca alo. En las fotos, se la vio posando con naturalidad, como si el atuendo fuera una segunda piel. La propuesta se trató de un top negro con un jogger off white, que equilibraba el contraste cromático con un diseño que resaltaba la figura y que era muy cómodo aún y así.

La combinación de los tonos neutros permitió que las líneas del conjunto fueran las protagonistas. Lejos de quedarse en la estética, Valentina transmitió una energía fresca, y lo llevó con el pelo recogido y un maquillaje que resaltó su mirada con delineado.

Consciente de que la comodidad se ha instalado de manera casi definitiva en el armario cotidiano, Valentina supo jugar con las prendas para crear un outfit versátil, listo para pasar del gimnasio a un look casual.