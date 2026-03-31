Internaron de urgencia a Darío Lopilato y será operado: crece la preocupación por su salud

El actor y conductor se encuentra en la Clínica Zabala a la espera de una intervención quirúrgica. El diagnóstico lo obligó a suspender las grabaciones de su programa.

El mundo del espectáculo encendió las alarmas este martes tras conocerse la sorpresiva internación de Darío Lopilato. Lo que comenzó como un habitual partido de fútbol amateur, terminó con un fuerte dolor, un traslado de urgencia a la Clínica Zabala, ubicada en el barrio porteño de Belgrano, y un diagnóstico médico contundente: fractura de peroné.

Según la información que trascendió en las últimas horas, el actor sufrió una dura lesión en medio del juego. Tras someterse a los estudios correspondientes, los especialistas traumatológicos determinaron que la mejor alternativa para estabilizar la zona afectada y garantizar una recuperación adecuada a futuro es pasar por el quirófano. La intervención quirúrgica fue programada de manera inminente.

El impacto en su agenda laboral Darío Lopilato y Luisana Lopilato, tomando cervezas. Darío Lopilato y Luisana Lopilato. Archivo MDZ Si bien se trata de una cirugía necesaria para soldar el hueso y el cuadro general de salud del actor no reviste gravedad extrema, el accidente obligó a reorganizar por completo toda su agenda profesional de esta semana.

Darío tenía pautado grabar este mismo martes una nueva emisión de su ciclo Viralizados, pero ante su repentina hospitalización, la producción del programa debió suspender la jornada de trabajo de forma inmediata para priorizar su salud.