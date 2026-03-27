Cómo será el estadio para 50 mil personas que Shakira construirá en Madrid

Un estadio temporal con capacidad para 50 mil personas construirá Shakira en la periferia de Madrid .

Se trata del Macondo Park, recinto que albergará el Estadio Shakira, en el que la artista colombiana espera sellar con broche de oro su gira mundial "Las mujeres ya no lloran".

La cantante adelantó en una entrevista para la cadena RTVE que está reservando sus presentaciones en el país europeo, donde ya cerró once fechas, para "tirar la casa por la ventana".

La construcción del estadio tendrá lugar en el distrito de Villaverde, en el sur de la capital española, específicamente en el recinto de Iberdrola Music, donde ya se han realizado otros conciertos y festivales.

El levantamiento del ambicioso proyecto estará a cargo de la empresa de entretenimiento Live Nation y pretende convertirse en "un espacio de intimidad colectiva" que haga historia.

El proyecto ha despertado algunas críticas en la capital española.

Estadio Shakira

El estadio tendrá capacidad para 30.000 personas sentadas y 20.000 de pie y su construcción tomará varias semanas.

Según los representantes de Live Nation y el estudio de arquitectura Big, encargado del diseño del recinto, este tendrá un concepto de estadio efímero, pero trascenderá las dos horas de concierto que ofrecerá la colombiana en las once fechas que tiene agendadas.

La artista oriunda de Barranquilla, se presentará los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y 2, 3, 4, 10 y 11 de octubre.

Agustín Pérez Torres, del estudio de arquitectura, explicó que el estadio pretende levantarse como un polo cultural con una oferta amplia de actividades por al menos 12 horas cada día.

"El estadio se extiende para que la experiencia no sea únicamente el concierto de Shakira", explicó según la prensa local.

El arquitecto agregó que Shakira espera que el recinto aloje una "experiencia inmersiva" que honre la cultura latina.

"Queríamos crear una intimidad colectiva", agregó.

Getty Images Los representantes del proyecto del Macondo Park entregan detalles a la prensa en una conferencia en Madrid.

"Nunca como ahora me he sentido tan orgulloso de un proyecto de esta envergadura, porque es algo que celebra la vida, la cultura, de todos los latinos", dijo a su vez el italiano Pino Sagliocco, presidente de Live Nation.

El tour "Las Mujeres ya no lloran" -con el que la artista está promocionando su disco homónimo- comenzó en Brasil en febrero de 2025 y la ha llevado ya por varias ciudades de América Latina, Estados Unidos y Canadá.

La gira mundial contempla, además, fechas en Medio Oriente, India y Egipto.

Macondo Park

El proyecto está enmarcado en el Macondo Park o Parque Macondo, nombre que se eligió en honor a la emblemática novela "Cien años de soledad", del compatriota de Shakira y premio Nobel de literatura, Gabriel García Márquez.

Según detallaron los empresarios, el recinto que rodea el estadio contempla 40 hectáreas.

"Ojalá que esto sea una inspiración para todos. Macondo es una celebración de la vida y la libertad", destacó Sagliocco.

"Madrid va a hacer sentir al mundo qué significa ser latino, que es amor y respeto a la cultura y empatía, es gente que siente con el corazón", añadió.

"No reúne las condiciones adecuadas"

El anuncio no ha dejado indiferentes a las autoridades madrileñas.

Mientras el alcalde de Madrid, José Luis Almeida, ha respaldado la celebración de los eventos, otros dirigentes y miembros de la comunidad han alertado sobre las deficiencias que tiene el recinto.

El espacio "no reúne actualmente las condiciones adecuadas", advirtió el representante del gobierno nacional en Madrid, Francisco Martín.

Según la autoridad, el espacio no garantiza la seguridad, accesibilidad y movilidad de los asistentes.

Getty Images La gira mundial de Shakira contemplará además fechas en Medio Oriente, India y Egipto.

BBC

FUENTE: BBC