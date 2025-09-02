Escándalo de los audios: denunciaron a Patricia Bullrich por supuesto abuso de poder

Uno de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner realizó la denuncia luego de que la ministra de Seguridad pidiera el allanamiento de algunos periodistas.

El abogado Gregorio Dalbón denunció a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por supuesto abuso de autoridad, luego de que la funcionaria pidiera el allanamiento de periodistas y un canal de streaming.

La presentación fue realizada este martes por el letrado que ha representado a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en otras causas.

"Me parece que lo que hizo Patricia Bullrich es un acto de desesperación y de amenaza típico de Patricia Bullrich, quien obviamente no sabe más que hacer que reprimir y amenazar, pero ahora se ha metido con ustedes, con los periodistas y me parece que ameritaba denunciarla por abuso de autoridad. Por eso, si ellos van a librar una batalla contra la libertad de expresión, acá vamos a librar la batalla contra ella y por eso hoy se inicia una causa contra Patricia Bullrich por abuso de autoridad", resaltó Gregorio Dalbón en declaraciones radiales.

Se basa en el pedido de allanamiento que Patricia Bullrich hizo contra el canal Carnaval y los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, tras la difusión de audio de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El Gobierno denunció en la Justicia este lunes una supuesta operación de espionaje con el objetivo de debilitar al Gobierno del presidente Javier Milei.