Marcelo Polino reveló detalles del encuentro que tendrá Javier Milei con Fátima Flórez

Entre rumores de reconciliación, el periodista contó en una nota para Desayuno americano dónde se verán nuevamente la actriz y el presidente.

En medio de los rumores de reconciliación entre Fátima Flórez y Javier Milei, Marcelo Polino habló este miércoles en Desayuno americano sobre la relación de la artista con el presidente y sus próximos compromisos profesionales.

"Vamos a hablar de Fátima, un poquito. En estos días viaja, se habla de una vuelta, que se están reconciliando con Milei...", le planteó el movilero al periodista.

Marcelo Polino en Desayuno americano El periodista aseguró que la artista y el presidente se verán en Las Vegas. Captura de pantalla Youtube América TV.

"Tenemos un show previo, la noche de mañana, y después se va a Las Vegas y, según lo que nos ha contado a todos, se van a encontrar con el presidente el show del día 5. Eso es lo que se", reveló ¡Polino.

"Bueno, ella me lo confirmó hace muy poquito. ¿Sabés algo de esta presentación? ¿Lo va a imitar a Milei enfrente de él?", quiso saber el cronista. "No creo, porque es un show que lleva, y lo se porque lo está preparando, personajes internacionales", explicó el comunicador.