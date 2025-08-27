El Gobierno afirmó que "quisieron matar" a Javier Milei, culpó "a los K" y sostendrá los actos en el Conurbano

El Gobierno salió rápidamente a repudiar el ataque sufrido por Javier Milei y su comitiva , en el marco de la “caravana libertaria” por Lomas de Zamora, donde recibieron piedrazos y botellazos, por lo que se debió suspender la actividad electoral.

En su cuenta de X, el vocero presidencial Manuel Adorni , dijo: “Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación”.

“No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más”, agregó.

Por su parte, el subsecretario de Medios, Javier Lanari , escribió: “ Intentaron matar al Presidente de la Nación . Los tira-piedras de siempre saben que se les terminan sus cajas. Es su última chance. Nadie les tiene miedo. ¡Kirchnerismo, Nunca Más!”.

Intentaron matar al Presidente de la Nación. Los tira-piedras de siempre saben que se les terminan sus cajas. Es su última chance. Nadie les tiene miedo. Kirchnerismo, Nunca Más! pic.twitter.com/QDzCJO6Fpb

El repudio de La Libertad Avanza contra el ataque a Javier Milei

Asimismo, la cuenta oficial de La Libertad Avanza también usó la red social para postear: “NO NOS VAN A FRENAR. Tiren todas las piedras que quieran. Rompan todas las cosas que quieran. En un año y medio, hemos bajado la pobreza del 52% al 31%. Es decir, sacamos a 12 millones de personas de la pobreza.12 millones de personas que dejan de ser esclavos de los políticos”.

“Por eso están tan nerviosos, porque saben que el sistema que ellos armaron se terminó. De un lado están los que tiran piedras, dejaron 52% de pobres y 54% de inflación mensual. Del otro los que bajamos el gasto público terminando el deficit fiscal, sacamos a 12 millones de argentinos de la pobreza y exterminamos la inflación. El 7 de septiembre las urnas lo expresaran claramente: Kirchnerismo Nunca Más”, concluye el tuit.

José Luis Espert relató cómo fue el ataque a Javier Milei

En tanto, el diputado José Luis Espert, quien vuelve a presentarse como candidato, dijo a TN: "Estábamos en pleno recorrido con el presidente y Karina, concurriendo con la caravana para que se termine la miseria del kirchnerismo. Recorrimos varias cuadras con plena alegría, en paz, con mucha euforia. Y en un momento cayeron piedras muy cerca del presidente y de todos. A una de las chicas que nos hacen fotografía le pegaron un piedrazo en la cintura. Se puso muy violento y por una cuestión de seguridad decidimos dar por finalizado el hecho".

"Esto también nos pasó en Junín. La violencia del kirchnerismo en plena campaña es llamativo. Hubo hospitalizados en Junín, hay filmaciones con ataques arteros, los desdibujaron", afirmó Espert, quien habla del último acto libertario del pasado lunes.

"Ante la incapacidad de discutir ideas y distintos proyectos porque no saben como defenderse, recurren a las difamaciones, las operaciones y violencia física", acusó Espert, quien agregó: "Nosotros zafamos porque estábamos con el presidente, pero el otro día no estaba y hubo hospitalizados. Parece que este es el símbolo de la campaña, pero no nos van a amedrentar. Vamos a seguir recorriendo la Provincia de Buenos Aires, no importa lo que nos tiren. Vamos a seguir yendo para defender las ideas del presidente y de la libertad".

En ese sentido, aseguró "no tener pruebas ni dudas" para acusar al intendente de Lomas de Zamora, Federico Ortemín, como presunto responsable de la inteligencia para atacar a la comitiva presidencial.