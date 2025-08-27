Javier Milei rompió el silencio tras los escandalosos audios de Diego Spagnuolo: "Todo lo que dice es mentira"
En medio de su caravana por Lomas de Zamora, el presidente Javier Milei habló por primera vez sobre las acusaciones que se filtraron por parte del extitular de Andis.
Por primera vez, Javier Milei se refirió al escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad. Durante la caravana en Lomas de Zamora, el presidente fue consultado al respecto de los audios de Diego Spagnuolo y habló al respecto.
La respuesta de Javier Milei a los audios de Diego Spagnuolo
En un momento, la camioneta que trasladaba a Javier y Karina Milei junto a los principales candidatos de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires frenó. Fue así que algunos cronistas se subieron y lograron hablar con el mandatario.
Allí, un movilero de C5N le preguntó al presidente sobre las acusaciones del extitular de Andis, y le contestó: "Todo lo que dice Spagnuolo es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió".
El ataque a la caravana de Javier Milei
Al poco tiempo, Javier Milei debió irse de urgencia de su "caravana libertaria" en Lomas de Zamora luego de que su comitiva fuera atacada a piedrazos y botellazos por un grupo de personas que lo increpó mientras saludaba a sus seguidores. De hecho, José Luis Espert huyó en moto.