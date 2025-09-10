La conductora de Telefe finalmente confesó que fue ella quien tomó la decisión de contar su vida en una producción audiovisual.

Susana Giménez es, junto a Mirtha Legrand sin lugar a dudas, una de las divas de la televisión argentina. En medio del furor de las series biográficas, la artista también confirmó que se viene su propia producción audiovisual.

En el marco de la segunda temporada del reality LOL y en diálogo con el periodista Javier Ponzo, la diva de los teléfonos terminó por dar la noticia, cuando el entrevistador consultó: "Sé que no se vá a hacer, pero si se hiciera la serie sobre tu vida". En ese momento ella lo interrumpió: "Por qué sabés que no se va a hacer".

En ese momento, el periodista le expresó que fue ella misma quien dejó en claro que no se iba a llevar a cabo la serie y recibió una respuesta sorpresiva por parte de Susana Giménez: "No, se va a hacer... Al principio decía que no, pero hace tanto que me la propusieron que en ese momento yo dije 'no me gusta contar todo'".

Video: Susana Giménez confirmó que se viene su serie Susana Giménez confirmó que tendrá su propia serie y reveló detalles: "Hasta ahora es..."

"Pero ahora que todo el mundo cuenta y hace (ficción sobre) su vida. Tiene que estar cuando empiezo, en la mitad y cuando crezco, que maduro, para decir algo elegante", comentó Susana en otra parte de la charla, dejando en claro que otras figuras que realizaron sus series fueron el impulso para que ella afronte este nuevo desafío en su carrera.