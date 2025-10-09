Thiago Medina salió del hospital tras superar la terapia intensiva: "Quiero ver a mis hijas y estar con ellas"

Luego del enorme esfuerzo del equipo médico que lo atendió desde el brutal choque, el influencer salió del hospital rodeado de seguidores y una ola periodistas.

La espera terminó para los seguidores de un conocido rostro de la televisión argentina. Thiago Medina, exconcursante del reality show Gran Hermano, ha concluido su período de hospitalización que se extendió por casi un mes. La noticia fue difundida a través de las plataformas digitales por el periodista Fede Bongiorno, quien se encargó de llevar tranquilidad a la audiencia. Tras 28 días en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, el joven finalmente recibió la autorización médica para regresar a su hogar, un suceso que se concretó en horas del mediodía de este jueves, tal como se había anticipado.

La fuente informativa, citada en la plataforma X (anteriormente Twitter), brindó detalles precisos sobre el proceso de recuperación del mediático. "Thiago Medina será dado de alta del hospital hoy al mediodía, tras 28 días de internación y 3 intervenciones quirúrgicas", fue el comunicado que el periodista compartió con sus seguidores. Este período prolongado de internación y la necesidad de tres operaciones reflejan la seriedad de la situación de salud que mantuvo al ex hermanito bajo supervisión médica intensiva durante el último tiempo.

El posteo de Fefe Bongiorno sobre el alta médica de Thiago Medina Fefe avisó que Thiago sería dado de alta Así anunciaban la inminente salida del hospital de Thiago Medina. Foto: X @fedeebongiorno Alrededor de las 13:00 de este jueves, el momento largamente esperado se materializó. El joven salió del centro asistencial y fue recibido por un verdadero enjambre de reporteros y una multitud de admiradores que se congregaron para mostrarle su afecto. A pesar de los desafíos de las últimas semanas, se lo vio con una expresión alegre y su voz resonó con firmeza al contestar el aluvión de preguntas. Fue una oleada de apoyo que lo acompañó mientras se retiraba del nosocomio, siendo trasladado en una silla de ruedas.