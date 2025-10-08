El comunicado de Telefe que confirma la salida de Guillermo Pendino, pieza clave del canal
El periodista Pablo Montagna compartió el escrito que realizó la señal tras la información que comenzó a circular.
El ambiente de Telefe está totalmente revolucionado luego de que se confirmó la venta a Gustavo Scaglione, conocido empresario ligado a diferentes medios de comunicación. En medio de todo esto, revelaron que Guillermo Pendino dejará la señal.
El panelista Luis Bremer fue quien compartió la noticia en sus redes sociales: "Último momento. Guillermo Pendino se alejará de la dirección de Telefe. Cambios en la TV". Posteriormente, el canal emitió un comunicado.
Te Podría Interesar
Pablo Montagna, periodista de Radio Rivadavia, compartió en su cuenta de X (ex Twitter) el escrito del canal de la familia: "Comunicado oficial de Telefe por la salida de Guillermo Pendino el 31 de diciembre de este 2025".
Guillermo Pendino deja Telefe: el comunicado del canal
"Guillermo Pendino, VP de Contenidos y Programación, ha tomado la decisión dejar la compañía para priorizar su vida familiar en Brasil junto a su pareja. Él continuará con sus responsabilidades hasta fin de año", expresaron en una parte del escrito.
En el final, el canal le reconoció y agradeció sus años de trabajo: "Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento por su compromiso, talento y profesionalismo a lo largo de todos estos años, y le deseamos lo mejor en sus próximos proyectos". Por el momento no se comunicó quién ocupará su lugar, aunque en las próximas semanas se daría a conocer esta información.