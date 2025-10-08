El comunicado de Telefe que confirma la salida de Guillermo Pendino, pieza clave del canal

El periodista Pablo Montagna compartió el escrito que realizó la señal tras la información que comenzó a circular.

El ambiente de Telefe está totalmente revolucionado luego de que se confirmó la venta a Gustavo Scaglione, conocido empresario ligado a diferentes medios de comunicación. En medio de todo esto, revelaron que Guillermo Pendino dejará la señal.

El panelista Luis Bremer fue quien compartió la noticia en sus redes sociales: "Último momento. Guillermo Pendino se alejará de la dirección de Telefe. Cambios en la TV". Posteriormente, el canal emitió un comunicado.

Pablo Montagna, periodista de Radio Rivadavia, compartió en su cuenta de X (ex Twitter) el escrito del canal de la familia: "Comunicado oficial de Telefe por la salida de Guillermo Pendino el 31 de diciembre de este 2025".

Guillermo Pendino deja Telefe: el comunicado del canal Captura de pantalla 2025-10-08 175211 El comunicado de Telefe que confirma la salida de Guillermo Pendino. Foto: captura de pantalla X/ @pablomontagna. "Guillermo Pendino, VP de Contenidos y Programación, ha tomado la decisión dejar la compañía para priorizar su vida familiar en Brasil junto a su pareja. Él continuará con sus responsabilidades hasta fin de año", expresaron en una parte del escrito.