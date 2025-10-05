Mariano Iúdica se sinceró y contó toda la verdad sobre su fuerte salida de Telefe

El conductor de Polémica en el Bar reveló los motivos que lo alejaron del canal de la familia y quien lo convenció para sumarse a América.

Mariano Iúdica está llevando adelante el nuevo ciclo de Polémica en el Bar que sale al aire en América. El flamante conductor se encuentra pasando un buen momento y reveló las razones que lo llevaron a alejarse de Telefe para encarar este proyecto.

En una entrevista exclusiva con Revista Pronto, Mariano sostuvo que "Esta fue una vuelta muy esperada porque realmente era una cosa que quería volver a hacer sí o sí. Tenía un contrato con Telefe muy acomodado y estoy súper agradecido porque es un honor tener un contrato y recibir un sueldo mensual por estar contratado mientras esperás tu proyecto".

Mariano Iúdica se alejó de Telefe para llevar a cabo Polémica en el Bar Polémica en el Bar (2) Mariano al mando de un gran equipo. Foto: RS Fotos.

Lo cierto es que ese proyecto no apareció en el futuro cercano y contó que "Juan Cruz Ávila, que es un tipo que es un ave de presa, y el Chato Prada, que es un amigo también, me empezaron a quemar con que tenía que volver a América y hacer Polémica en el bar. Después de varias reuniones, decidimos armar el programa y tardamos en salir al aire porque estábamos cerrando un gran elenco para la mesa".