Afirman que se vienen cambios drásticos en Telefe tras la venta y habría figuras apuntadas: "Despidos"

Ángel de Brito dio a conocer una sorpresiva información sobre el canal de la familia.

Telefe es uno de los grandes canales que tiene televisión argentina, actualmente junto con El Trece y también con América TV. En los últimos meses, dieron a conocer que el canal habría sido vendido a un empresario argentino, pero nunca trascendió el nombre.

Finalmente, quien adquirió el canal fue nada más ni nada menos que Gustavo Scaglione, conocido empresario vinculado a diferentes medios de comunicación. "El empresario rosarino Gustavo Scaglione sería el nuevo dueño de Telefe", publicó la cuenta de Twitter Teleavisador. Además, agregó que Scaglione le ganó la pulseada al Grupo Werthein (DirecTV).

En medio de todo esto, Ángel de Brito dio a conocer nueva información a través de su canal de difusión que tiene en su cuenta de Instagram y fue contundente: "La venta de Telefe provocará cambios intensos en la cúpula, en las figuras, en la programación".

Ángel de Brito confirmó que habrá fuertes cambios en Telefe y hay figuras apuntadas Telefe Confirman fuertes cambios en Telefe tras la venta. Foto: captura de pantalla Instagram/ @angeldebritooki.

El conductor de LAM que logró ganar el Martín Fierro a mejor programa periodístico, comentó que "también habrá despidos y venta de dos estudios". La semana pasada, comenzó a circular un fuerte rumor sobre la salida de Santiago del Moro del canal.