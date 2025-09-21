Aseguran que Telefe ya tiene dueño: quién sería el empresario que habría ganado la pulseada

Telefe es uno de los grandes canales que tiene televisión argentina, actualmente junto con El Trece y también con América TV. En los últimos meses, dieron a conocer que el canal habría sido vendido a un empresario argentino, pero nunca trascendió el nombre.

En el mes de junio, Ángel de Brito comentó en sus redes sociales esta noticia: " Telefe finalmente vendido a un empresario argentino, como principal accionista " . El conductor además expresó que se esperan grandes cambios en una de las empresas más grandes que tiene la Argentina en cuanto a los medios de comunicación.

Lo cierto es que finalmente en las últimas horas circuló que quien ganó la pulseada fue nada más ni nada menos que el empresario Gustavo Scaglione : "El empresario rosarino Gustavo Scaglione sería el nuevo dueño de Telefe" , publicó la cuenta de Twitter "Teleavisador".

Además, agregaron que Scaglione le habría ganado la pulseada al Grupo Werthein (DirecTV). Se espera que esta noticia se oficialice con el correr de las semanas y sea la propia empresa quien confirme al empresario como nuevo dueño del "canal de la familia".

Gustavo Scaglione, un empresario ligado a medios de comunicación

Gustavo Scaglione fue incorporado también a Grupo América en el año 2024 y fue anunciado por las redes sociales: "Gustavo Scaglione tiene una amplia trayectoria en medios de comunicación. Su incorporación al Multimedios América es bienvenida por su experiencia y capacidad. De este modo, la Empresa continuará en su estrategia de crecimiento y diversificación".

Screenshot_8 Gustavo Scaglione fue incorporado como accionista en Grupo América en el año 2024. Foto: captura de pantalla Twitter/ @pablomontagna.

Gustavo es claramente lo que se denomina un "hombre de medios", ya que tiene una extensa carrera ligado a diferentes canales. Según el portal "Letra P", Scaglione adquirió el grupo Televisión Litoral en Rosario en sus inicios y a partir de allí fue realizando su camino.

Screenshot_10 Foto: captura de pantalla Twitter/ @pablomontagna.

El periodista Pablo Montagna, confirmó en el mes de agosto de este año que "El Grupo Indalo le traspasó a Gustavo Scaglione 'Radio One'". También dejó en claro que el empresario "ya tiene el 40 % de otro medio de Indalo como es 'Ámbito Financiero'".