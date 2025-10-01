Presenta:

Tras la venta de Telefe, afirman que Santiago del Moro se iría: el canal al que estaría evaluando pasar

Damián Rojo, panelista de Viviana Canosa, fue quien reveló la información que comenzó a circular en las últimas horas.

¿Arma las valijas o es solo rumor? Foto: RS Fotos.&nbsp;

Santiago del Moro es uno de los conductores estrella que tiene en estos momentos Telefe. El presentador se encuentra al mando de Gran Hermano, que volverá a la pantalla en febrero del 2026 aunque él no confirmó su presencia.

Esto, por supuesto, sorprendió a los diferentes usuarios de redes en medio del revuelo que generó la venta del canal. Los rumores de salida se instalaron semanas atrás y Santiago del Moro salió a desmentirlo; sin embargo, en las últimas horas los rumores volvieron a crecer y Damián Rojo, panelista del Bulo de Viviana, dio a conocer una impactante información.

Es que el conductor estaría analizando, armar las valijas y retirarse del canal de "la familia" para llevar adelante otro proyecto: "Hablando de Del Moro... Viste que se vendió Telefe o está en eso. Dicen que Del Moro se va a América, sería una posibilidad que se vaya de Telefe".

Video: afirman que Santiago del Moro podría irse de Telefe

Luego, agregó que "lo que se instaló ayer es que Del Moro se iría a América a hacer Intratables y que quedaría vacante el lugar de conductor de Gran Hermano y todos piensan en Jorge Rial... Todos los caminos van a Jorge". Esto por supuesto, es solo un rumor y la última información oficial expresada por el propio Santiago es que estaban cerrando su contrato en Telefe.

Santiago del Moro se iría de Telefe. Foto: captura de video YouTube/ Carnaval Stream.

Esta información se suma luego de las declaraciones que realizó el propio Santiago del Moro en Desayuno Americano (América): "Intratables marcó una época. Siempre pienso que lo volvería a hacer, en algún momento por ahí volvemos, me encantaría". También contó que el ciclo se detuvo debido a que "eran siempre los mismos temas".

