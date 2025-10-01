Damián Rojo, panelista de Viviana Canosa, fue quien reveló la información que comenzó a circular en las últimas horas.

Santiago del Moro es uno de los conductores estrella que tiene en estos momentos Telefe. El presentador se encuentra al mando de Gran Hermano, que volverá a la pantalla en febrero del 2026 aunque él no confirmó su presencia.

Esto, por supuesto, sorprendió a los diferentes usuarios de redes en medio del revuelo que generó la venta del canal. Los rumores de salida se instalaron semanas atrás y Santiago del Moro salió a desmentirlo; sin embargo, en las últimas horas los rumores volvieron a crecer y Damián Rojo, panelista del Bulo de Viviana, dio a conocer una impactante información.

Es que el conductor estaría analizando, armar las valijas y retirarse del canal de "la familia" para llevar adelante otro proyecto: "Hablando de Del Moro... Viste que se vendió Telefe o está en eso. Dicen que Del Moro se va a América, sería una posibilidad que se vaya de Telefe".

Video: afirman que Santiago del Moro podría irse de Telefe Tras la venta de Telefe, afirman que Santiago del Moro se iría: el canal al que estaría evaluando pasar

Luego, agregó que "lo que se instaló ayer es que Del Moro se iría a América a hacer Intratables y que quedaría vacante el lugar de conductor de Gran Hermano y todos piensan en Jorge Rial... Todos los caminos van a Jorge". Esto por supuesto, es solo un rumor y la última información oficial expresada por el propio Santiago es que estaban cerrando su contrato en Telefe.