Presenta:

Mdz Show

|

Telefe

Empiezan las salidas en Telefe tras la venta: un importante e histórico directivo deja el canal

Los movimientos en la televisión están a la orden del día y Luis Bremer dio a conocer una fuerte noticia que involucra al canal de la familia. Los detalles.

MDZ Show

La señal sufre una gran baja. Foto: Archivo MDZ.&nbsp;

La señal sufre una gran baja. Foto: Archivo MDZ. 

Telefe es uno de los grandes canales que tiene televisión argentina, actualmente junto con El Trece y también con América TV. En las últimas semanas, dieron a conocer que el empresario Gustavo Scaglione adquirió la señal y en las últimas horas confirmaron una fuerte salida.

Ángel de Brito dio a conocer nueva información a través de su canal de difusión que tiene en su cuenta de Instagram y fue contundente: "La venta de Telefe provocará cambios intensos en la cúpula, en las figuras, en la programación".

Te Podría Interesar

Luis Bremer, panelista de A la Tarde, reveló a través de sus redes sociales que Guillermo Pendino, se irá de la dirección de Telefe: "Último momento. Guillermo Pendino se alejará de la dirección de Telefe. Cambios en la TV".

Tras la venta: un alto directivo de Telefe deja el canal

Captura de pantalla 2025-10-08 171209
Luis Bremer confirmó la salida de Guillermo Pendino, directivo de Telefe. Foto: captura de pantalla X/ @luisbremer.

Luis Bremer confirmó la salida de Guillermo Pendino, directivo de Telefe. Foto: captura de pantalla X/ @luisbremer.

Guillermo Pendino es Jefe de Contenidos del canal de la familia desde hace varios años y su salida causó sorpresa en la señal. Esto se da luego de que se confirmó la venta y el directivo tendría nuevas propuestas.

Por el momento él no se ha expresado en sus redes sociales y la última publicación que realizó fue justamente hace una semana, donde compartió un video con las imágenes de lo que dejó la ceremonia de los Martín Fierro de televisión.

Archivado en

Notas Relacionadas