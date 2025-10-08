Empiezan las salidas en Telefe tras la venta: un importante e histórico directivo deja el canal
Los movimientos en la televisión están a la orden del día y Luis Bremer dio a conocer una fuerte noticia que involucra al canal de la familia. Los detalles.
Telefe es uno de los grandes canales que tiene televisión argentina, actualmente junto con El Trece y también con América TV. En las últimas semanas, dieron a conocer que el empresario Gustavo Scaglione adquirió la señal y en las últimas horas confirmaron una fuerte salida.
Ángel de Brito dio a conocer nueva información a través de su canal de difusión que tiene en su cuenta de Instagram y fue contundente: "La venta de Telefe provocará cambios intensos en la cúpula, en las figuras, en la programación".
Luis Bremer, panelista de A la Tarde, reveló a través de sus redes sociales que Guillermo Pendino, se irá de la dirección de Telefe: "Último momento. Guillermo Pendino se alejará de la dirección de Telefe. Cambios en la TV".
Tras la venta: un alto directivo de Telefe deja el canal
Guillermo Pendino es Jefe de Contenidos del canal de la familia desde hace varios años y su salida causó sorpresa en la señal. Esto se da luego de que se confirmó la venta y el directivo tendría nuevas propuestas.
Por el momento él no se ha expresado en sus redes sociales y la última publicación que realizó fue justamente hace una semana, donde compartió un video con las imágenes de lo que dejó la ceremonia de los Martín Fierro de televisión.