Empiezan las salidas en Telefe tras la venta: un importante e histórico directivo deja el canal

Los movimientos en la televisión están a la orden del día y Luis Bremer dio a conocer una fuerte noticia que involucra al canal de la familia. Los detalles.

Telefe es uno de los grandes canales que tiene televisión argentina, actualmente junto con El Trece y también con América TV. En las últimas semanas, dieron a conocer que el empresario Gustavo Scaglione adquirió la señal y en las últimas horas confirmaron una fuerte salida.

Ángel de Brito dio a conocer nueva información a través de su canal de difusión que tiene en su cuenta de Instagram y fue contundente: "La venta de Telefe provocará cambios intensos en la cúpula, en las figuras, en la programación".

Luis Bremer, panelista de A la Tarde, reveló a través de sus redes sociales que Guillermo Pendino, se irá de la dirección de Telefe: "Último momento. Guillermo Pendino se alejará de la dirección de Telefe. Cambios en la TV".

Guillermo Pendino es Jefe de Contenidos del canal de la familia desde hace varios años y su salida causó sorpresa en la señal. Esto se da luego de que se confirmó la venta y el directivo tendría nuevas propuestas.