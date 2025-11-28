Presenta:

Las exclusivas imágenes del casamiento de Marianela Mirra y José Alperovich

La pareja selló su unión con una ceremonia íntima en el departamento de Puerto Madero donde Alperovich cumple prisión domiciliaria.

MDZ Show

Marianela Mirra y José Alperovich se casaron.

Marianela Mirra y José Alperovich se casaron.

Foto: Archivo / MDZ.

Después de veinte años de relación, este jueves Marianela Mirra y José Alperovich dieron un paso decisivo: se casaron. La pareja, cuya historia salió a la luz en abril de este año, finalmente selló su vínculo y dio el "sí".

El casamiento tuvo lugar en el departamento de Puerto Madero, donde actualmente reside la pareja. Cabe recordar que Alperovich cumple allí una condena de 16 años bajo modalidad domiciliaria por el abuso sexual de su sobrina.

En junio de 2024, la Justicia responsabilizó a José Alperovich por nueve hechos vinculados a delitos sexuales: tres episodios de abuso, dos en grado de tentativa, y seis hechos de violencia sexual agravada por acceso carnal. Las conclusiones surgieron a partir de la investigación basada en las denuncias de MFL, su sobrina y excolaboradora, quien relató una serie de ataques ocurridos entre 2017 y 2018 tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en Tucumán.

Aunque horas antes circularon versiones que hablaban de una posible cancelación de la boda, Mirra desmintió esos rumores en Desayuno Americano, cuando Pamela David se comunicó con ella.

Marianela Mirra2.jpg

"No hay mucho para decir: este casamiento está previsto hace tiempo, no hay nada extraño respecto al catering y la ostentación de la que hablan nos perjudica muchísimo. La verdad es un gusto que quisimos darnos: coronar este amor de tanto tiempo. Solo con los testigos requeridos y nunca hubo nada más", aseguró la ex Gran Hermano.

A continuación, te mostramos las fotos exclusivas del casamiento de Marianela Mirra y José Alperovich.

Las im&aacute;genes exclusivas de la boda de Jos&eacute; Alperovich y Marianela Mirra.

Las imágenes exclusivas de la boda de José Alperovich y Marianela Mirra.

La pareja se casó en el departamento de Puerto Madero donde viven.

La pareja se casó en el departamento de Puerto Madero donde viven.

La ex Gran Hermano y el expolítico sellaron su vínculo este jueves.

La ex Gran Hermano y el expolítico sellaron su vínculo este jueves.

La relación entre Marianela y José se dio a conocer este año.

Alperovich y Mirra están juntos hace 16 años.

