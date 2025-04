El vocero de José Alperovich reveló detalles de la relación de Marianela Mirra con la familia de su pareja: "La familia no..."

A principios de abril, Marianela Mirra sorprendió a todos al confirmar que se encuentra en pareja con José Alperovich, quien actualmente se encuentra preso en el penal de Ezeiza por nueve hechos de abuso sexual.

En estos últimos días, se han conocido varios detalles sobre la relación entre ellos. Y ahora Santiago Molina, vocero del exfuncionario, dio detalles del vínculo entre la familia de Alperovich y la ex Gran Hermano.

El exgobernador de Tucumán se encuentra preso en el penal de Ezeiza.

Molina habló con Juan Etchegoyen para Mitre Live y, en primer lugar, desmintió la palabra de Marianela, que contó que blanqueó su relación con Alperovich porque su famiila se lo pidió.

"Es absolutamente mentira que la familia de José Alperovich le pidió a Marianela que ella confirme su relación con él. Lo último que quería la familia era que se hable de José en los medios porque no le conviene, mantener un perfil bajo deja que la Justicia trabaje más tranquila, sin presión mediática", explicó el vocero.

La familia de Alperovich no estaría feliz con la ex Gran Hermano.

Santiago no solo aclaró que no habría vínculo entre Marianela Mirra y la familia de José Alperovich, sino que los seres queridos de él no estarían contentos con su relación de pareja.

"La familia no está nada contenta con esta situación y ellos no tienen relación con Marianela Mirra, la relación con Marianela es solo de José", contó Santiago Molina.