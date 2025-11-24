Las inéditas imágenes que mostró Verónica Lozano con Johnny Depp en su visita a la Argentina: "Hicimos..."
La conductora abrió las puertas de su casa para mostrar el lado desconocido de la estrella de Hollywood en Argentina: de las guitarreadas en el jardín con "Corcho" Rodríguez a la siesta con su perro Copito y los desayunos con medialunas.
Johnny Depp ya dejó suelo argentino, pero la estela de su visita sigue dando que hablar, Verónica Lozano decidió compartir el lado B de la estadía del actor: la intimidad de su hogar, donde la estrella de Piratas del Caribe se despojó del personaje para convertirse en un amigo más de la familia.
A través de un posteo que rápidamente se llenó de likes, la conductora de Telefe resumió la intensidad de la última semana y media con una frase que mezcla gratitud y agotamiento: “10 días con J and B. Johnny y Beechy... ¡Hicimos de todo!”. El mensaje, dedicado también a Beechy Colclough (terapeuta y amigo del actor), vino acompañado de un alivio sincero tras el rol de anfitriona full time: “Te vamos a extrañar, ahora puedo dormir como vos”.
Te Podría Interesar
La travesía del pirata en Argentina
Las fotos inéditas revelan a un Depp relajado y conectado con la vida cotidiana de los Rodríguez-Lozano. Una de las imágenes más tiernas y comentadas muestra al actor con Copito, el caniche de la conductora, descansando plácidamente en su falda, una prueba irrefutable de la confianza que se generó puertas adentro.
La música fue el hilo conductor de la visita. En varias postales se ve a Johnny guitarra en mano, compartiendo zapadas en el jardín con Jorge "Corcho" Rodríguez, cimentando esa amistad que nació por la pasión compartida por el rock y el blues.
Pero la convivencia también tuvo sus rituales gastronómicos. Vero describió a Beechy como su "compañero de desayuno, café, juguito y medialunas", mientras que ella se encargó de ser el puente con el público: “Vi el amor de tu público, porté cartitas, dibujos y regalos llenos de amor para vos”.
De la Bombonera a La Plata: Una agenda sin respiro
El álbum también repasó los hitos públicos de la visita, pero desde la óptica interna. Desde la adrenalina en La Bombonera, donde Depp recibió una camiseta personalizada de manos de Juan Román Riquelme, hasta la emoción de la premiere de Modigliani, tres días en Montparnasse en La Plata, donde fue declarado Visitante Ilustre.
"Viniste a mi lugar de trabajo y fui feliz", destacó Lozano, recordando la entrevista exclusiva que le realizó. Entre tatuajes, tragos, eventos y el estrés logístico (que según Vero, sufrió su asistente Gina), la visita de Johnny Depp dejó en claro que, para él, Argentina no fue solo una parada promocional, sino un reencuentro con amigos que lo hicieron sentir, literalmente, como en casa.