Las inéditas imágenes que mostró Verónica Lozano con Johnny Depp en su visita a la Argentina: "Hicimos..."

La conductora abrió las puertas de su casa para mostrar el lado desconocido de la estrella de Hollywood en Argentina: de las guitarreadas en el jardín con "Corcho" Rodríguez a la siesta con su perro Copito y los desayunos con medialunas.

Johnny Depp ya dejó suelo argentino, pero la estela de su visita sigue dando que hablar, Verónica Lozano decidió compartir el lado B de la estadía del actor: la intimidad de su hogar, donde la estrella de Piratas del Caribe se despojó del personaje para convertirse en un amigo más de la familia.

A través de un posteo que rápidamente se llenó de likes, la conductora de Telefe resumió la intensidad de la última semana y media con una frase que mezcla gratitud y agotamiento: “10 días con J and B. Johnny y Beechy... ¡Hicimos de todo!”. El mensaje, dedicado también a Beechy Colclough (terapeuta y amigo del actor), vino acompañado de un alivio sincero tras el rol de anfitriona full time: “Te vamos a extrañar, ahora puedo dormir como vos”.

La travesía del pirata en Argentina image El paso de Johnny Depp por Argentina. Créditos: Instagram Las fotos inéditas revelan a un Depp relajado y conectado con la vida cotidiana de los Rodríguez-Lozano. Una de las imágenes más tiernas y comentadas muestra al actor con Copito, el caniche de la conductora, descansando plácidamente en su falda, una prueba irrefutable de la confianza que se generó puertas adentro.

image El paso de Johnny Depp por Argentina. Créditos: Instagram La música fue el hilo conductor de la visita. En varias postales se ve a Johnny guitarra en mano, compartiendo zapadas en el jardín con Jorge "Corcho" Rodríguez, cimentando esa amistad que nació por la pasión compartida por el rock y el blues.

image El paso de Johnny Depp por Argentina. Créditos: Instagram Pero la convivencia también tuvo sus rituales gastronómicos. Vero describió a Beechy como su "compañero de desayuno, café, juguito y medialunas", mientras que ella se encargó de ser el puente con el público: “Vi el amor de tu público, porté cartitas, dibujos y regalos llenos de amor para vos”.