Dady Brieva se sinceró como nunca en su entrevista con Dante Gebel: "Soy un psicópata"

El actor abrió su corazón en una entrevista con Gebel, repasó su trayectoria y habló de política sin filtro.

Dady Brieva fue uno de los invitados al ciclo de Dante Gebel y terminó protagonizando una charla intensa y sin evasivas. A lo largo de la entrevista, el humorista repasó su vínculo con la política, los costos personales de involucrarse en debates públicos y la manera en que esos posicionamientos marcaron su carrera en los últimos años.

El conductor no tardó en ir al punto central. Con su estilo directo, quiso saber qué lo llevó a meterse de lleno en discusiones que suelen generar divisiones entre los famosos y el público. Por eso le preguntó: "¿Por qué te pusiste a opinar sobre política?". Brieva respondió sin titubear y con total transparencia, explicando que su necesidad de expresarse supera cualquier consecuencia que pueda tener. "No me puedo callar", afirmó el actor.

Dante Gebel y Dady Brieva en La divina noche de Dante El artista fue entrevistado por Dante Gebel para su programa. Captura de pantalla Youtube Eltrece. Además, el artista reconoció que su participación en cuestiones políticas lo expuso a críticas constantes y a tensiones dentro del ámbito artístico. Sin embargo, señaló que eso nunca fue suficiente para modificar su comportamiento. "Sé que a muchos no les gusta, pero yo no puedo mirar para otro lado", sostuvo, reafirmando que no está dispuesto a adaptarse para agradar.

En otro tramo del diálogo, Dady reflexionó sobre el rol que deberían tener los artistas en la sociedad. Para Brieva, quienes tienen visibilidad pública no pueden mantenerse al margen de los temas que atraviesan a la población. "Tenemos una responsabilidad, porque la gente nos escucha", expresó el actor.

Dady Brieva en La divina noche de Dante 2 Brieva habló sobre su carrera artística y también sobre la política. Captura de pantalla Youtube Eltrece. El humorista también habló sobre los costos que asumió por involucrarse en debates públicos. "A veces te la jugás y te va mal, pero prefiero eso antes que quedarme callado", admitió Dady Brieva. A pesar de eso, aseguró que prefiere asumir el riesgo antes que volverse alguien que no es. Sostuvo que su intención nunca fue generar odio, sino sumar una mirada propia.