Godoy Cruz inauguró una nueva plaza: un terreno baldío que se transformó en espacio comunitario

El proyecto fue impulsado por alumnos, docentes y vecinos de la Escuela Ciudad de Brasilia a través del presupuesto participativo.

La nueva plaza de la Escuela Ciudad de Brasilia incluye juegos infantiles, senderos accesibles e iluminación LED.

La Municipalidad de Godoy Cruz presentó este viernes la nueva plaza de la Escuela Ciudad de Brasilia, un espacio que pasó de ser un predio con piedras y escasa iluminación a convertirse en un lugar verde, seguro y con propuestas recreativas para toda la comunidad.

La iniciativa se concretó en el marco del presupuesto participativo y fue impulsada por alumnos y directivos de la institución educativa bajo la modalidad de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). “Es gratificante celebrar con ustedes la inauguración de esta plaza y contar con la presencia de los niños, docentes, personas mayores y vecinos”, expresó el intendente Diego Costarelli durante el acto.

Godoy Cruz suma un nuevo lugar de encuentro y recreación La directora del establecimiento, Tilsa Martínez, recordó cómo surgió la propuesta: “Hace un año, en un simulacro de sismo, los chicos le pidieron al Intendente la plaza porque era un descampado. Hoy estamos inaugurándola”.

El nuevo espacio incluye juegos infantiles con piso de caucho, un playón para fútbol tenis y ping-pong, mesas con tableros de ajedrez, senderos, rampas accesibles y forestación. Además, se instalaron luminarias LED, lo que incrementa la seguridad del lugar.