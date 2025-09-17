LA DGE sumó dos propuestas académicas para fortalecer el sector minero en Mendoza

La Dirección General de Escuelas (DGE), en conjunto con la Dirección de Minería, presentó este martes dos nuevas ofertas académicas destinadas al nivel superior. El objetivo es capacitar profesionales que respondan a las demandas actuales y futuras del sector minero, una de las actividades con mayor proyección en Mendoza.

La presentación se realizó en la sede de la Dirección de Minería, en la Ciudad de Mendoza. Mariela Ramos, directora de Educación Superior, explicó que se trata de dos formaciones específicas: gestor en logística minera y una especialización denominada gestor en comercio internacional y aduana de la industria minera. “Ambas formaciones están dirigidas al sector minero, con todas las características propias del área. En el caso del gestor en logística minera, las inscripciones ya están abiertas en la página del Instituto Superior Técnico de Estudios Económicos de Cuyo 9-013”, detalló.

Inscripciones abiertas y certificaciones previas Respecto a la nueva formación en comercio internacional y aduana, Ramos adelantó que se habilitará en los próximos meses, con inicio previsto para el ciclo lectivo 2026. Además, destacó que “ya se han entregado certificaciones a más de 90 estudiantes con formación dentro de la industria minera”, lo que marca un precedente en la preparación de recursos humanos especializados.

Formación clave para proyectos estratégicos Jerónimo Shantal, director de Minería, subrayó que este tipo de capacitaciones son primordiales para la provincia. “La comunidad debe estar a la altura de lo que viene. Hay muchos proyectos que necesitan mano de obra calificada y nuestro trabajo es incentivar a que más personas se formen”, aseguró.