Así fue la "jornada de reflexión" en la escuela de La Paz donde una adolescente fue armada y disparó 3 veces

Un operativo de contención psicológica se desarrolló durante la jornada del viernes en la escuela Marcelino Blanco de La Paz , donde el miércoles una joven de 14 años acudió a la institución armada. Profesionales de la DGE e Infancias hablaron con padres y estudiantes para fortalecer espacios de reflexión y apoyo.

Los profesionales de la DGE encabezaron las tareas de acompañamiento junto a equipos del área de Infancias. El objetivo principal consistió en generar espacios de diálogo constructivo con familias y alumnado. Las actividades se centraron en fortalecer los canales de comunicación entre todos los actores de la comunidad educativa Marcelino Blanco .

El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, fue el encargado de coordinar estas intervenciones especializadas. Su equipo desarrolló un protocolo integral que abarca estudiantes, familias y personal institucional. La estrategia buscó proporcionar herramientas efectivas para procesar situaciones complejas que puedan presentarse en el ámbito escolar.

Una joven fue armada a la escuela Marcelino Blanco de La Paz el miércoles

Durante el encuentro participaron representantes de múltiples direcciones ministeriales. La Dirección de Acompañamiento Escolar trabajó junto al Servicio de Orientación Escolar y equipos de Secundaria. También colaboró activamente la Subsecretaría de Infancias, Adolescencias y Juventudes en las actividades programadas.

Mariana Vanin, quien se desempeña como delegada regional Este, explicó el alcance de las actividades realizadas. Los especialistas organizaron sesiones diferenciadas según grupos etarios y necesidades específicas. "Trabajamos con grupos reducidos para personalizar la atención", señaló la funcionaria respecto a la metodología implementada.

Las autoridades confirmaron la continuidad del programa durante las próximas semanas. Se implementarán iniciativas como "Valorando la Familia" y "Horizonte Joven" para reforzar vínculos familiares. Verónica Álvarez Ocampos destacó que ambos programas priorizan la escucha activa y la crianza responsable como pilares fundamentales del proceso de acompañamiento.

Respecto al primero, subrayó que “vamos a hacerlo más intensivo y específico para esta comunidad educativa". "Trabajamos crianza responsable, puesta de límites y comunicación asertiva. Y, sobre todo, en la escucha activa de nosotros como adultos hacia las adolescencias”. También se pondrán en marcha talleres artísticos, recreativos y terapéuticos para que los adolescentes puedan expresarse y recibir acompañamiento, en el marco de Horizonte Joven.

Por último, Carina Gannam, directora de Acompañamiento Escolar, destacó “el marco de buen diálogo” y la recepción de propuestas de los padres y reiteró que se continuará el “trabajo sostenido” junto a otras áreas del Ministerio e incluso del Ministerio de Salud. De igual forma, indicó que recibieron "todas las consultas, generando un espacio de escucha y reflexiones". "Tratamos de poner en contexto la situación y aprovechar el momento para hacer un trabajo preventivo”, dijo.