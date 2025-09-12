Tras el conflicto en la escuela de La Paz: qué dijo la hija de una docente

El miércoles, los vecinos de La Paz vivieron momentos de tensión después de que una estudiante de 14 años de la escuela Marcelino Blanco fuera con un arma de fuego a la escuela y se atrincherara por cinco horas. Finalmente, el operativo se resolvió con éxito: la chica entregó el revólver y no se registró ni una sola persona herida.

La jornada oscura de La Paz no terminó ahí. Distintas versiones entre vecinos, estudiantes y algunos testigos intentaron darle una explicación a lo que pasó ese día en la escuela Marcelino Blanco.

Una de las versiones que llegó a los medios de Buenos Aires y se reforzó en las redes sociales fue que la alumna estaba buscando a una docente que le hacía bullying, situación que no fue confirmada por ninguna autoridad.

Tras viralizarse la simplificación del hecho, cientos de personas comenzaron a hostigar en las redes sociales a la docente . A esto se sumaron comentarios y suposiciones entre los vecinos de La Paz .

El descargo

Ante este escenario, la hija de la docente escribió un fuerte descargo en las redes sociales donde defiende a su mamá como progenitora, abuela y maestra. Además, destacó que en muchas oportunidades su madre contuvo a estudiantes que la buscaron para hablar y que en su casa hay cartas de cariño de los alumnos.

El descargo completo

Ella es mi mami, la abueluchi para mi hija.

Ella es la que me acompaña en su crianza, ella es la que me crío a mí, por ella soy la persona que soy hoy y de mi hija ni hablar, una niña con mucho amor y respeto a los demás.

Se dicen muchas cosas sin saber el contexto, sin saber qué pasó.

Años de su vocación, años conteniendo un montón de alumnos, ya sea de nivel secundario o terciario, muchas personas la buscaron para poder hablar y contarle sus problemas, ella sin problema escuchaba y aconsejaba. Hay muchas cartas de alumnos que le escribían cositas lindas en mi casa, muy conocida por su respeto a las personas y por su excelente compromiso con su escuela, obvio, no a todo el mundo le va a caer bien, para algunos era exigente y para otros fue a la única que le entendieron a su materia. Nunca un problema con algún alumno, nunca fue manchado su nombre, siempre brindando todo lo que estaba en sus manos. Ese día contuvo a niños esperando que llegarán sus papás, preocupada por los niños que aún no llegaban, madres que hablaron con ella y no entendían nada.

Espero que todo salga a la luz, que muchas personas cierren la boca. Hay una familia atrás, una nieta que quiere ver a su abuela bien y una hija que va a ser lo que sea por su mamá.

Gracias por los msj de apoyo, por decirme como es mi mamá y gracias a mis amigos por la contención.