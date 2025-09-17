Llega la primavera o el verano: de cuánto será la máxima este miércoles en Mendoza

Aunque la primavera todavía no comenzó, el calor ya se hace sentir en Mendoza. El pronóstico anticipa jornadas con máximas elevadas y condiciones ideales para disfrutar al aire libre.

A pocos días de la llegada de la primavera, Mendoza comienza a vivir temperaturas que se asemejan más al verano. Este miércoles se espera una jornada cálida, con una máxima de 26 grados y una mínima de 17, ideal para actividades al aire libre.

En la cordillera, el pronóstico indica nubosidad parcial pero sin registro de nevadas ni lluvias, lo que favorece la circulación a través del paso internacional entre Argentina y Chile.

lago del parque san martin pronostico del tiempo verano clima calor turismo sol soleado (1).jpg Las altas temperaturas invitan a disfrutar de actividades al aire libre. Santiago Tagua/MDZ

Pronóstico extendido para Mendoza El jueves continuará con nubosidad variable y vientos leves del sector sur que rotarán al noreste. La temperatura máxima alcanzará los 29 grados, mientras que la mínima será de 14. El pronóstico advierte inestabilidad hacia la noche.

La llegada del viernes marcará el final de los días soleados ya que se espera un descenso de la temperatura, con condiciones de cielo parcialmente nublado y vientos moderados a algo fuertes del sector sur. La máxima prevista es de 24 grados y la mínima de 16. Además, el pronóstico señala inestabilidad en la cordillera y tormentas aisladas durante la madrugada.