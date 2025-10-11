Baby Etchecopar disparó el peor pronóstico sobre el plan económico de Javier Milei

Baby Etchecopar volvió a dedicarle duras palabras a la gestión de Javier Milei en la previa de las elecciones legislativas, y en esta oportunidad deslizó un oscuro vaticinio sobre el destino del plan económico del Gobierno.

Tras aclarar que sus críticas al oficialismo no lo vuelven un defensor del kirchnerismo, tal como lo acusan con indignación algunos televidentes y usuarios de las redes sociales, Etchecopar sostuvo su derecho a cuestionar a Milei , argumentando que siempre interpeló a los gobiernos de turno.

Desde la pantalla de A24 en su programa Basta Baby, el conductor contó que recientemente se fotografió en un evento junto a Wado de Pedro, así como en otra oportunidad posó con Sergio Massa. "Me puedo sacar foto con cualquier político de la Argentina... Chicos, cuando murió Alfonsín yo me quedé sin partido político. Yo voto al que le sirva al país, si es bueno lo voto, si no me gusta no lo voto. Voy a ir para el lado que filosóficamente se me ocurra que le hace bien a la Argentina", remarcó el periodista.

Luego, sobre sus dardos a Javier Milei , Baby Etchecopar cargó contra el swap de 20 mil millones de dólares de Estados Unidos para nuestro país, asegurando que esta medida profundiza el eterno ciclo de endeudamiento.

"Nosotros no tenemos conciencia de lo que estamos debiendo. Es mucho lo que estamos debiendo... Yo vote a este Gobierno creyendo que se terminaba, que íbamos a hacer un esfuerzo grande, que nos iba a costar muchísimo, que íbamos a ganar poco, que íbamos a peder cosas, pero que íbamos a pagar y salir de nuevo", comenzó el comunicador.

Luego Etchecopar arremetió contra la gestión de Milei y su entorno: "Y resulta que después de dos años, terminamos poniéndonos contentos porque nos vuelven a prestar, o sea que evidentemente el plan económico fracasó, hasta hoy. Y si fracasó hasta hoy, no creo que en dos años vaya a triunfar. Ese es mi análisis político".

Así y todo, Baby Etchecopar confesó que en charla con algunos empresarios, él les recomendó que voten a los candidatos de Javier Milei en las próximas elecciones legislativas. En este razonamiento, el periodista apeló a no olvidar lo que hicieron los funcionarios del kirchnerismo.

En tanto que sobre los ciclos de errores y esperanzas de nuestro país, Etchecopar sentenció: "La Argentina se recicla permanentemente, hoy te lo digo y te lo firmo que llegamos a los cuatro años endeudados y hechos mie*, con la esperanza de que el venga nos va a salvar. Pasa siempre lo mismo, porque nos reciclamos... Ya estoy un poco aburrido de put* a los mismos, porque vienen los mismos, y digo 'otra vez tengo que put* a este pibe, si ya lo put*""

Baby Etchecopar le pidió explicaciones a Javier Milei sobre el plan económico

Por último, Baby Etchecopar enfatizó sobre Javier Milei: "Estoy queriendo levantarme una mañana y que este pende* haga las cosas bien, y deje de hacer locuras y pelotude* y se encamine, y nos haga creer que es un éxito que pidió 20 mil millones de dólares. Que nos diga cuál es el plan económico que tiene, que si el plan económico es mandarlo a Caputo a pedir plata, y llamarlo a Tump para sacarse una foto, creyendo que con esa foto nosotros lo vamos a votar más porque es como una garantía. Si usted viajó a los Estados Unidos, sabrá que dentro de muy poco tiempo, Trump va a tener que llamar a Milei para sacarse una foto, para que los yankees no se enojen".