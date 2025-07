Eugenia Tobal aclaró lo sucedido detrás de la polémica frase que le habría dedicado a la China Suárez

Habitualmente, Tobal se mantiene al margen de los escándalos mediáticos, pero esta vez se sintió obligada a desmentir las conjeturas que comenzaron a circular. A través de sus historias, explicó que el texto estampado en la prenda no tenía ninguna intención oculta ni referencia hacia nadie en particular. La aclaración llegó ante la viralización del contenido y la aparición de comentarios que señalaban una supuesta ironía dirigida a la ex pareja de su ex marido, Nicolás Cabré.