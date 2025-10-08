Yanina Latorre reveló en su programa el nombre del famosos que tomó la decisión de marcharse del reality.

Masterchef Celebrity, con la conducción de Wanda Nara, calienta las hornallas para prepararse para su debut el próximo 14 de octubre por la pantalla de Telefe aunque comenzó a surgir el rumor de que lo adelantarán al lunes 13, aunque todo está sujeto a confirmación oficial.

El esperado debut de la nueva edición está lleno de polémicas y en las últimas horas Yanina Latorre contó un nuevo escándalo que impactó a todos en el reality. Se trata nada más ni nada menos que de un participante que decidió abandonar el programa.

Video: un participante abandonó las grabaciones de Masterchef Celebrity Escándalo: afirman que un participante de Masterchef Celebrity abandonó las grabaciones "El que abandonó que fue al primer programa, estuvo todo el día y cuando se fue dijo 'esto es muy duro, no me esperen mañana', es Pablito Lescano, no volvió nunca más. Le están buscando reemplazo, el tema es que ya grabaron un montón de programas", expresó la conductora de América.