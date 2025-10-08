MasterChef Celebrity: se filtró quién sería la primera eliminada del reality
El programa aún no comenzó y ya circula el nombre de la persona que habría quedado afuera del certamen culinario.
Falta poco para que comience la nueva temporada de MasterChef Celebrity, una edición que, desde que se conoció que el programa volvería a la televisión, no ha estado exenta de polémicas. Ahora, el nuevo rumor que circula tiene que ver con una de las participantes.
El periodista Nahuel Saa reveló en X (anteriormente Twitter) el nombre de la supuesta primera eliminada del certamen culinario y sorprendió a todos.
Te Podría Interesar
"Marixa Balli sería la primera eliminada de Masterchef Celebrity", comienza diciendo el posteo del comunicador en la red social.
Luego, Saa detalló: "'La Cachaca' no habría pasado la primera ronda de eliminación, esta muy triste y se la vio llorando en el evento de Fundaleu".Cabe destacar que dicho evento se llevó a cabo este lunes 6 de octubre.
En relación con el presente de Marixa, el periodista sumó: "Siente que arriesgó yéndose a Telefe y ahora se quedo sin nada".