¿Afuera de MasterChef Celebrity? Maxi López dejó el país y se conocieron los motivos

MasterChef Celebrity volvió a la pantalla de Telefe luego de la finalización de La Voz Argentina. Sin lugar a dudas, el atractivo de esta nueva edición es la participación de Maxi López y el reencuentro con Wanda Nara, sin embargo, la participación del exfutbolista estaría en peligro.

Es que en medio de todo esto, llamó la atención un reclamo que compartió Daniela Christiansson que en diferentes programas lo tomaron como una especie de reclamo hacia su marido. La mujer expresó que tuvo un accidente doméstico en su casa y en Intrusos dieron a conocer que Maxi viajó para estar con ella.

"Maxi López está viajando a reencontrarse con su mujer luego del posteo, una semana estar allá y luego vuelve para estar un mes", comentó Adrián Pallares. Yanina Latorre analizó la situación del exjugador y fue contundente con su opinión tras la información que brindaron en el ciclo de América.

"Él es millonario, tiene una hija y tiene una mujer de Suiza embarazada de siete meses y justo después de la primera gala en inglés y en español para que la entendamos los argentinos. Él tipo se tomó un avión, para mí no vuelve", expresó Yanina Latorre respecto a la polémica que rodea al ex de Wanda Nara.