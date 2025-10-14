La conductora no tuvo filtros a la hora de opinar sobre el desenlace del programa de Telefe que despertó muchas críticas.

La conductora fue tajante con su punto de vista. Foto: captura de video YouTube/ El Observador.

La Voz Argentina se encuentra en el foco de la polémica por la final que se llevó a cabo el lunes 13 de octubre. Es que Telefe decidió dividirla en dos partes y el anuncio del ganador recibió fuertes críticas por parte de las figuras de la televisión, entre las que se encontraba Marina Calabró.

La periodista decidió hablar sobre el reality de Telefe que marcó un espectacular número de rating llegando a tocar los 17 puntos. El análisis de la panelista de Sergio Lapegüe no fue positivo, sino que todo lo contrario: "Es la primera vez que va grabada".

Luego, agregó: "Como había cuatro finalistas hubo que grabar cuatro finales. Al grabarse las cuatro finales, por lo menos se hubieran esmerado en armar cuatro circuitos de papelitos chicos, una final en donde no cae un papelito". Además de esto, comparó el ciclo de Telefe con Los 8 escalones, donde Pampita graba tres programas en el día y en los tres, los famosos papelitos al anunciar el ganador dicen presente.

Video: Marina Calabró destrozó a la final de La Voz Argentina Marina Calabró destrozó el final de La Voz Argentina y sigue el escándalo: "Horrible" "Se vio horrible y me parece que habla bien de Occhiato que blanquee todo, yo lo escuché hoy en el streaming. Me parece que no le gustó lo que salió al aire y es una pena porque es el laburo de un montón de gente", siguió expresando la periodista respecto a la definición de La Voz Argentina 2025.