Ventaja cómoda: la reciente encuesta electoral que ilusiona al oficialismo en Mendoza

Una reciente encuesta realizada por CB Consultora de opinión pública midió la intención de voto en Mendoza de cara a las elecciones y el resultado del relevamiento ilusiona al oficialismo. El estudio, que no fue difundido públicamente aún, arrojó una cómoda ventaja de casi 30 puntos de diferencia a favor del frente La Libertad Avanza +Cambia Mendoza sobre el peronismo.

La encuesta se realizó entre el 25 y el 29 de septiembre sobre una muestra de 1.061 casos sobre un cuestionario estructurado de preguntas cerradas con aplicación directa y con la metodología CB CAWI Research. Consultados sobre a quién votarían si las elecciones legislativas fueran mañana, el 52,1% de los entrevistados respondió que elegiría a Luis Petri , candidato de La Libertad Avanza. En segundo lugar quedó Emir Félix, de Fuerza Justicialista Mendoza, con el 22,8%, a casi 30 puntos de diferencia.

En tercer lugar se ubicó Mario Vadillo, del Frente Verde, con 5,9%, seguido muy de cerca por Jorge Difonso, de Provincias Unidas-Defendamos Mendoza, con el 5,6%.

Completan el ránking de postulantes Gabriel Sottile, del Frente Libertario Demócrata, con 2,6%; Micaela Blanco Minoli del Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT) con el 1,9%; Carolina Jacky de Protectora con el 0,8%; y Susana Barros del Nuevo MAS con el 0,2%.

Respecto de la posición de los electores para las elecciones legislativas, el 57,9% afirmó que votará a los candidatos que apoyen al presidente Milei, mientras que el 28.8% se inclinará por candidatos que se opongan al mandatario nacional. Un 7,4% dijo que le da lo mismo y 6% no sabe.

A su vez, el 62,6% respondió que votará “a los candidatos que se opongan a Cristina Fernández de Kirchner. El 18,4% indicó que votará a los candidatos que apoyen a la expresidenta. A la vez que un 10,3% contestó que le da lo mismo y el 8,7% no sabe.

En cuanto a la intención de voto general, el 62,1% respondió que apuntaba a continuar con el modelo de gobierno de Javier Milei y Alfredo Cornejo, mientras que el 37,9% se inclinó por frenar el modelo de gobierno de Milei y Cornejo.

También se analizaron los pisos y techos electorales de algunos de los candidatos a diputados nacionales, indagando si seguro los votarían, si podría llegar a elegirlo o si nunca lo votaría. En este sentido, Petri logró un techo electoral de 59,1%, seguido de Vadillo con 34% y por Félix con el 30%.

Imagen de gestión

Otra de las consultas realizadas tuvo que ver con la imagen de los gobiernos nacional y provincial. La gestión del presidente Javier Milei obtuvo un 63,7% de imagen positiva y un 35,9% de imagen negativa.

En tanto, la imagen positiva de la gestión del gobernador Alfredo Cornejo obtuvo un 47,3% de imagen positiva y un 48,8% de imagen negativa.