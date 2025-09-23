Encuesta: en qué lugar quedó Luis Petri en el ránking de ministros de Milei

La encuestadora CB Consultora Opinión Pública realizó un relevamiento sobre la imagen de los integrantes del Gobierno nacional. El ránking estuvo encabezado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y por el ministro de Defensa, Luis Petri , funcionarios que son candidatos a legisladores nacionales en estas elecciones.

La encuesta fue realizada entre el 18 y el 21 de septiembre de 2025 y se tomaron 1164 casos como muestra. Según este estudio de opinión, el presidente Javier Milei tiene una imagente positiva del 42.5% y una imagen negativa del 53,7%, registrando una disminución en el nivel de aprobación del 3,6% respecto del anterior relevamiento.

A subes, CB Consultora también analizó la imagen de los integrantes del Gabinete del Gobierno nacional. Los tres ministros nacionales que en septiembre de 2025 poseen mayor imagen positiva entre los ciudadanos son: Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, en primer lugar con 45,3%; seguida por Luis Petri , ministro de Defensa, con 43,7%; y en tercer lugar Guillermo Francos, jefe de Gabinete, con 42,3%.

En el otro extremo, los ministros con menor aprobación a nivel nacional son: Mario Lugones, ministro de Salud, en último lugar con 23,9%; seguido por Lisandro Catalán, ministro del Interior, con 25,3%; y Gerardo Werthein, ministro de Relaciones Exteriores, con 27,7%.

Todos los funcionarios nacionales analizados tuvieron una caída en su nivel de imagen positiva durante septiembre de 2025. El descenso más pronunciado fue el del ministro de Economía, Luis Caputo, con una baja de -9,9%.

En tanto, el ministro que menos caída tuvo en septiembre fue Petri, cuya imagen retrocedió -1,9%. En concreto, el mendocino registró un 43,7% de imagen positiva y un 43,3% de imagen negativa.

ranking ministros septiembre CB Consultora

El ministro de Defensa es el principal candidato a diputado nacional del ofiicalismo en Mendoza. Encabeza la lista de La Libertad Avanza en Mendoza, en la alianza que hizo el partido de Milei con el gobierno provincial de Alfredo Cornejo de cara a las legislativas del 26 de octubre.