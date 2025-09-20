Alfredo Cornejo pidió apoyo a Milei para dejar atrás al kirchnerismo

En medio de la campaña de cara al 26 de octubre, Alfredo Cornejo participó de la inauguración de un espacio verde en Godoy Cruz, a la que se plegaron los principales candidatos de la lista oficialista: Luis Petri de La Libertad Avanza y Pamela Verasay del radicalismo. Allí, el gobernador pidió dejar atrás al " kirchnerismo ".

El acto se produjo este sábado al mediodía y dejó inaugurado el Parque de los Niños en el oeste de Godoy Cruz, un predio ubicado detrás del hospital Lencinas. Allí, Cornejo tomó la palabra y celebró la realización de la obra en la comuna comandada por Diego Costarelli , anfitrión del acto. "Muchos de los municipios de Mendoza pueden hacer inversiones en espacios públicos como este, gracias a sus buenas administraciones", señaló. Y advirtió: "Al igual que la Provincia que no ha parado de invertir, fundamentalmente en las áreas de su competencia: la salud, educación y seguridad".

Godoy Cruz tiene un nuevo Parque de los Niños con infraestructura moderna, para que miles de familias disfruten de la naturaleza, el deporte, el arte y el juego en un mismo lugar. Este es un ejemplo de lo que ocurre cuando un gobierno bueno sucede a otro gobierno bueno.

Con ese pie, comenzó a dejar un mensaje en modo campaña, con foco en las críticas a la gestión nacional peronista. "De nada vale administrar la provincia o el municipio correctamente y hacer obras, si no mejora la economía nacional. Y hace muchos años que venimos de caída tras caída gracias a las administraciones pésimas del kirchnerismo. Eso empobreció a la Argentina y eso impacta en las provincias, estén bien administradas o estén mal administradas", agregó.

Ya de cara al electorado explícitamente, señaló: "Sabemos que hoy el pueblo está haciendo un gran esfuerzo, pero ese esfuerzo va a ser en vano, va a quedar en la nada, si vuelve a ganar el kirchnerismo".

Y en ese sentido, pidió: "Necesitamos ese apoyo, para poder seguir haciendo obras en el plano municipal y en el plano provincial; pero también, para que se ordene nuestra economía y el país crezca". Para cerrar, también solicitó apoyo al Gobierno nacional: "Si el gobierno nacional tiene éxito y cuenta con el apoyo popular en las elecciones de nuestro sistema democrático".

En Godoy Cruz se inauguró el Parque de los Niños, un nuevo espacio verde con infraestructura moderna pensado para el encuentro, la integración y la alegría de las familias mendocinas.



Con iniciativas como esta, Mendoza apuesta por el futuro, generando lugares para que los chicos…

Pamela Verasay, por su parte, expresó: "Las buenas administraciones se ven recompensadas doblemente cuando existe un rumbo nacional que acompaña. Por eso, desde el Congreso tenemos la responsabilidad de defender esa visión y respaldar la estrategia que impulsa el gobernador”, expresó.

Otros de los participantes fueron Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia y titular de la UCR; y Álvaro Martínez, diputado nacional de La Libertad Avanza.

El espacio verde inaugurado

El espacio verde está ubicado en la intersección de calles Talcahuano y Av. Las Tipas, detrás del hospital Lencinas y de la cancha de hockey que ya está en funcionamiento en el sector. Se extiende sobre más de 4 hectáreas y cuenta nuevas canchas de fútbol adaptado, voley y básquet. Además del micro estadio de hockey y softbol. También posee vestuarios, sanitarios, estacionamiento, un circuito de calistenia, ejercitadores y mesas de ping-pong.

parque de los niños godoy cruz 5 El nuevo espacio verde ubicado en Godoy Cruz. Godoy Cruz

Además, cuenta con un teatro al aire libre y espacio para juegos musicales y de gran escala para grupos infantiles. También hay un vivero y un sector destinado al reciclaje.

Otro de los puntos destacados es el sistema de riego automatizado por aspersión, que asegura un uso sustentable del recurso hídrico. El predio cuenta con tres cisternas (capacidad de entre 75.000 y 80.000 m³ de agua), cuyo llenado se realiza a través de un turno de riego programado, sin necesidad de camiones externos.