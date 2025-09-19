Viviendas en Mendoza: la Provincia asume financiamiento de proyectos habitacionales

El Gobierno de Mendoza publicó un decreto que aprueba el acuerdo con Nación para garantizar la continuidad de obras en el marco de programas habitacionales.

El Decreto Nº 1888 formaliza un acuerdo entre Mendoza y la Nación para la financiación de obras públicas de vivienda.

El Gobierno de Mendoza difundió este viernes el Decreto Nº 1888, que aprueba el Acuerdo Marco de Colaboración en materia de obras públicas de vivienda entre la Provincia y la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda del Ministerio de Economía de la Nación. El convenio fue suscripto en junio de 2024 por el gobernador Alfredo Cornejo y el secretario Rodrigo Aybar Perlender.

Un acuerdo para sostener proyectos habitacionales Según lo establecido, el Estado nacional continuará prestando asistencia financiera, aunque será la Provincia la que asuma la responsabilidad de ejecutar y garantizar la continuidad de los proyectos de vivienda en curso. El decreto remarca la importancia de “garantizar la eficiencia, la financiación pendiente y el cumplimiento de plazos y estándares de calidad” de los programas vigentes.

Responsabilidad provincial y financiamiento El Decreto Nº 1888 aclara que, en caso de que los fondos nacionales resulten insuficientes, Mendoza deberá hacerse cargo de los saldos pendientes para finalizar las obras previstas en el Anexo I. La instrumentación se realizará mediante adendas específicas, donde se detallarán condiciones, plazos y modalidades de transferencia.