El nuevo espacio verde que fue inaugurado en el oeste de Godoy Cruz

Godoy Cruz culminó con las obras en el Parque de los Niños y el nuevo espacio verde fue inaugurado este sábado, en medio de la campaña, por el intendente Alfredo Cornejo , el candidato Luis Petri y el intendente Diego Costarelli , entre otros.

El espacio verde está ubicado en la intersección de calles Talcahuano y Av. Las Tipas, detrás del hospital Lencinas y de la cancha de hockey que ya está en funcionamiento en el sector.

Se extiende sobre más de 4 hectáreas y cuenta nuevas canchas de fútbol adaptado, vóley y básquet. Además del micro estadio de hockey y softbol. También posee vestuarios, sanitarios, estacionamiento, un circuito de calistenia, ejercitadores y mesas de ping-pong.

Además, cuenta con un teatro al aire libre y espacio para juegos musicales y de gran escala para grupos infantiles. También hay un vivero y un sector destinado al reciclaje.

El predio fue forestado y parquizado con sectores de frutales y diversidad de especies. Los senderos fueron diseñados con prioridad en la accesibilidad. De esta manera se garantizan recorridos adaptados para que todas las personas puedan disfrutar del parque.

Otro de los puntos destacados es el sistema de riego automatizado por aspersión, que asegura un uso sustentable del recurso hídrico. El predio cuenta con tres cisternas (capacidad de entre 75.000 y 80.000 m³ de agua), cuyo llenado se realiza a través de un turno de riego programado, sin necesidad de camiones externos.

El nuevo pulmón verde cuenta con cámaras, casillas de control en accesos peatonales y vehiculares, además de iluminación.

parque de los niños godoy cruz 3

La inauguración

Del acto inaugural formó parte el propio intendente Diego Costarelli, quien agradeció la presencia de Alfredo Cornejo y los referentes del oficialismo. El gobernador tomó la palabra y ofreció un discurso en tono electoral.

Otros de los participantes fueron la diputada nacional Pamela Verasay (también candidata a diputada nacional), el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Andrés Lombardi, el diputado nacional de La Libertad Avanza, Álvaro Martínez, entre otros. También un cúmulo de vecinos.